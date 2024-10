Wielu spośród nas poświęciło osiem lat swojego życia, zdrowie, dostatek, życie zawodowe i rodzinne, ponieważ myślało, że słowo "konstytucja" nie jest tylko pustym słowem - powiedziała Agnieszka Holland. Reżyserka - przeciwna proponowanym przez rząd zmianom w kwestii prawa do azylu - stwierdziła, że to, co politycy obecnej władzy mówili wcześniej o konstytucji, " to były tylko pozory".

We wtorek przed siedzibą Kancelarii Premiera w Warszawie odbył się protest. Uczestnicy wyrazili swój sprzeciw wobec zapowiedzianego przez premiera Donalda Tuska czasowego terytorialnego zawieszenia prawa do składania wniosków azylowych. Podczas demonstracji głos zabrała reżyserka i autorka filmu "Zielona Granica" Agnieszka Holland.

Granica. Agnieszka Holland uderza w nową strategię migracyjną rządu

- Nie wiem nawet jak to nazwać. Kłamstwo, rozczarowanie, ale też konfuzja. Co znaczy to, czego broniliśmy przez te osiem lat (w czasie rządów PiS - red.) często z wielkim poświęceniem? Wielu tutaj spośród nas poświęciło te osiem lat swojego życia i zdrowie, swój dostatek, życie zawodowe i rodzinne - ponieważ myślało, że to słowo "konstytucja" nie jest tylko pustym słowem - mówiła Holland.

- Teraz ta konstytucja... Przy aplauzie większości społeczeństwa, które zostało zmanipulowane taką najprostszą propagandą strachu - która żywi się kłamstwem, rasizmem, nienawiścią - zrozumiano, że to były tylko pozory. Że to, co politycy dzisiejszej władzy nam mówili, kiedy byli w opozycji to były tylko pozory. To był pewien chwyt - podkreśliła artystka.

Konstytucja. "To co, mówili nam kiedy byli w opozycji to były tylko pozory"

Holland nawiązała tym samym do licznych protestów w obronie konstytucji, które za rządów PiS organizowała część polityków obecnej władzy oraz sprzyjających im środowisk. Kiedy bowiem partie wchodzące w skład Koalicji 15 października były w opozycji, wielokrotnie zarzucały partii Jarosława Kaczyńskiego łamanie konstytucji na użytek swoich politycznych interesów. Niektórzy politycy obecnej koalicji rządzącej, w poprzednich kadencjach Sejmu, poddawali również krytyce decyzje Zjednoczonej Prawicy w kwestii kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy.

Przypomnijmy: art. 56. konstytucji stanowi, że "cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie" oraz, iż "cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi".

Wideo: Agnieszka Holland o polityce rządu

Prawo do azylu. Nowa strategia rządu a konstytucja i prawo międzynarodowe

Niedawno rząd Donalda Tuska głosami większości ministrów - poza czwórką ministrów z Lewicy - przyjął rządowy projekt strategii migracyjnej na lata 2024-2030. Chodzi o dokument zatytułowany "Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo". Tłumacząc potrzebę zmian autorzy dokumentu podkreślili, że obecnie obowiązujące przepisy, które wprowadzone zostały po II wojnie światowej, "nie przystają do obecnych realiów".

Dokument zakłada m.in., że w przypadku zagrożenia destabilizacji państwa przez napływ imigrantów możliwe powinno być czasowe i terytorialne zawieszanie prawa do przyjmowania wniosków o azyl.

"W szczególności chodzi tu o uznanie prawa państwa, zagrożonego działaniami hybrydowymi, do odmowy dostępu do swojego terytorium cudzoziemcowi, który wykorzystuje do tego celu złożenie wniosku o ochronę międzynarodową. Taka sama zasada powinna dotyczyć cudzoziemca, co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za zagrażającego społeczeństwu państwa przyjmującego" - czytamy.

Strategia migracyjna rządu. Założenia

Jednocześnie podkreślono, że w oparciu o strategię opracowany zostanie "nowy model udzielania ochrony" dla cudzoziemców. Mowa między innymi o "dobrowolnych i przymusowych powrotach tych cudzoziemców, których wnioski (azylowe - red.) zostaną uznane za niezasadne i niedopuszczalne".

Po ostatnim unijnym szczycie w Brukseli Donald Tusk oświadczył, że nikt w Unii "nie ma problemu", by uznać polskie prawo do czasowego zawieszenia prawa o azyl. Mimo to koalicjanci z Nowej Lewicy oraz część organizacji pozarządowych uważają takie rozwiązanie za sprzeczne z prawym krajowym i międzynarodowym.

Chodzi m.in. o założenia konwencji genewskiej z 1951 r., zgodnie z którą, każda osoba uciekająca przed prześladowaniami lub narażona na ryzyko doznania poważnej krzywdy w swoim kraju ma prawo ubiegać się o ochronę międzynarodową, czyli azyl.

