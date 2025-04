Wielkanoc 2025. Kościół przypomina, czego wierni nie mogą robić w tym okresie 

Wielkanoc, najważniejsze święto chrześcijańskie, w 2025 roku przypada 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) oraz 21 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny). To czas upamiętniający zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzony przez chrześcijan na całym świecie. Czego wymaga Kościół katolicki od wiernych w tym szczególnym okresie?

Wielkanoc to nie tylko czas radości, ale także duchowej odpowiedzialności. Kościół katolicki przypomina, że wierni mają obowiązek uczestnictwa w mszy świętej oraz przyjęcia Komunii. Zaniechanie tego, bez ważnej przyczyny, jest grzechem.

Niedziela Zmartwychwstania to dzień święty, dlatego nie należy poświęcać go na prace domowe, sprzątanie, gotowanie czy załatwianie codziennych spraw. Te powinny zostać wykonane wcześniej. Święta to również czas pojednania.

Warto unikać kłótni, nieporozumień i napięć w relacjach. Wielkanocna atmosfera powinna sprzyjać wyciszeniu i prawdziwemu przeżywaniu religijnego sensu tych dni.

Jak przebiegają poszczególne dni Wielkiego Tygodnia i świąt wielkanocnych? Poniżej ich znaczenie i tradycje według nauki Kościoła.

Kiedy wypada Wielkanoc 2025 i dlaczego jest ruchoma?

Początki Wielkanocy sięgają tradycji żydowskiej Paschy, obchodzonej na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Pierwsi chrześcijanie nadali temu świętu nowe znaczenie, łącząc je z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.

W 325 roku, podczas Soboru Nicejskiego, ustalono, że Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. To czyni ją świętem ruchomym, przypadającym między 22 marca a 25 kwietnia.

Wielki Czwartek. Początek Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek jest dniem, w którym Kościół obchodzi ustanowienie sakramentu Eucharystii (Komunii Świętej) oraz kapłaństwa. Tego dnia wierni uczestniczą w Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Wielki Czwartek to czas wdzięczności za dar Eucharystii.

Wielki Piątek jako dzień ścisłego postu, refleksji i czuwania

Przypadający na 18 kwietnia Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Jest to dzień szczególnego postu, który polega na spożyciu trzech posiłków, w tym jednego do syta. Wszyscy wierni powyżej 14. roku życia są zobowiązani do wstrzymania się od pokarmów mięsnych.

Tego dnia Kościół przypomina, że nie wolno uczestniczyć w zabawach ani organizować hucznych imprez - to czas modlitwy, skupienia i rozmyślań nad tajemnicą męki Chrystusa. Zamiast tradycyjnej mszy odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, a wierni adorują krzyż.

Wielka Sobota. Czas czuwania

Wielka Sobota to czas czuwania przy Grobie Pańskim. Nie odprawia się wtedy mszy, ale wierni uczestniczą w Liturgii Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w nocy. To czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Jezusa, symbolizowany przez zapalenie Paschału, który reprezentuje Chrystusa - światłość świata.

To właśnie w Wielką Sobotę wierni przynoszą do kościołów koszyczki z pokarmami do poświęcenia. Wśród nich tradycyjne jajka, chleb, wędliny i chrzan.

Niedziela Wielkanocna. Radość ze Zmartwychwstania

Niedziela Wielkanocna to najważniejszy dzień w roku liturgicznym, w którym Kościół celebruje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To czas radości, nadziei i zwycięstwa życia nad śmiercią.

W kościołach odprawiane są uroczyste msze, często poprzedzone procesją rezurekcyjną. Zwyczajowo to także moment, w którym rodziny gromadzą się na wspólne śniadanie wielkanocne.

Poniedziałek Wielkanocny. Tradycja i rodzinny czas

Drugiego dnia świąt, w Poniedziałek Wielkanocny, wciąż trwa radosne świętowanie. W polskiej tradycji szczególne miejsce zajmuje zwyczaj śmigusa-dyngusa, czyli oblewania się wodą, najczęściej przez dzieci i młodzież.

Symbolizuje on oczyszczenie, nowy początek i budzące się do życia siły natury. To także dzień spotkań rodzinnych, spacerów i odpoczynku.

red. / Polsatnews.pl