Otwock mierzy się z kryzysem - od kilkudziesięciu godzin mieszkańcy nie mają dostępu do bieżącej wody. Urząd Miasta w Otwocku przypomniał w najnowszym poście, że po awarii wyniki pojawią się najwcześniej we wtorek wieczorem i nie ma żadnej możliwości przyspieszenia procedur. Po raz kolejny ostrzeżono o niezdatności wody do spożycia, nawet po przegotowaniu.