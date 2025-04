Otwock wciąż bez wody. "Czekamy na wyniki"

- Woda wciąż nie nadaje się do spożycia - powiedział prezydent Otwocka Jarosław Margielski na konferencji prasowej. Jak dodał kolejne wyniki będą dostępne we wtorek. - Wówczas dowiemy się czy kryzys się skończył - przekazał. W Otwocku i okolicach od środy trwa awaria stacji uzdatniania, w skutek czego około 60 tys. ludzi nie ma dostępu do wody.