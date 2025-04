Po pięknym piątku szykuje się znaczne załamanie pogody. Jak informuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha w nocy z piątku na sobotę do Polski napłynie chłodniejsza i łagodniejsza masa powietrza.

Może to doprowadzić do przelotnych opadów deszczu, a w północno-wschodniej części kraju - na Warmii, na Mazurach i na Suwalszczyźnie można spodziewać się deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

Synoptyk wskazuje także, że w regionach Bieszczad możliwe będą burze z porywistym wiatrem. Temperatura nad ranem w północnej części kraju i w centrum będzie miejscami ujemna, od -1 st. C do 2 st. C.

W nocy miejscami słabe opady deszczu, na północnym wsch. i w Tatrach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad lokalnie możliwe burze⚡

🌡Temperatura od -1°C na płn., około 1°C w centrum do 8°C na płd.

💨Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych. pic.twitter.com/5d8tgQKcaL — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 4, 2025

Nagła zmiana pogody. IMGW ostrzega

IMGW wydało ostrzeżenia przed przymrozkami I stopnia (prawdopodobieństwo 85 proc.) od godz. 23 w piątek do godz. 7 w sobotę. Alerty dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, północnej części podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, południowej części pomorskiego oraz na wschodniej zachodnio-pomorskiego.

W sobotę chłodniejsza masa powietrza dotrze nad cały kraj. Można spodziewać się dużego zachmurzenia, a miejscami będą występowały przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, który może ograniczyć widoczność. Lokalnie może wystąpić także grad. Porywisty wiatr może osiągać prędkość nawet 80 km/h.

Od jutra przydadzą się ponownie czapki, parasole, szaliki i cieplejsze kurtki. Najbliższy tydzień będzie chłodny, z opadami (również śniegu) oraz silniejszymi porywami wiatru szczególnie w weekend. #IMGW pic.twitter.com/NlrFehX2GX — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 4, 2025

Prognoza na niedzielę. "Bardziej zima, niż lato"

W niedzielę pogoda nie ulegnie poprawie. Zachmurzenie pozostanie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami można spodziewać się przelotnych opadów śniegu, jak również deszczu ze śniegiem. W górach będzie występował silny i porywistego wiatr górach. Możliwe są tam zawieje i zamiecie śnieżne.

- Weekend zapowiada się bardziej w stronę zimy niż w stronę lata - podsumowała synoptyk Dorota Pacocha.

