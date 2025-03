Minister sprawiedliwości Adam Bodnar przyznał dziennikarzom Interii, że zamierza pozwać swojego poprzednika Zbigniewa Ziobrę za jego ostatnie słowa wygłoszone na antenie wPolsce24.pl. Polityk PiS nazwał obecnego ministra "bandytą" i "gangsterem".

"Potwierdzam, będę żądał przeprosin oraz zadośćuczynienia na wskazany cel społeczny. To nie pierwszy raz, kiedy były minister sprawiedliwości używa w stosunku do mnie tego typu słów" - przekazał w odpowiedzi na pytanie Interii.

Podobne zdanie padło z ust rzeczniczki prokuratora generalnego Anny Adamiak. "Wypowiedź Zbigniewa Ziobro w sposób oczywisty narusza dobra osobiste Adama Bodnara. Prokurator generalny podejmie działania prawne w związku z ich treścią" - odpisała na pytanie Wirtualnej Polski.

Uderzył w ministra Adama Bodnara. "Będziesz za to siedział"

Były minister sprawiedliwości w jednym ze swoich ostatnich wpisów na platformie X podtrzymał słowa o "gangsterze" i "bandycie". "Tak, jesteś gangsterem i bandytą. Pytasz dlaczego, bo przemocą przejąłeś Prokuraturę Krajową. Uniemożliwiasz wykonywanie obowiązków legalnemu Prokuratorowi Krajowemu" - stwierdził we wpisie Zbigniew Ziobro.

"Jeśli myślisz, że ujdzie Ci to płazem, to - wbrew profesorskiemu tytułowi - masz rozumek Puchatka albo jesteś najbardziej naiwnym człowiekiem w Polsce. Nie ma kwestii, czy będziesz za to siedział - jest tylko pytanie kiedy. I to nastąpi szybciej niż myślisz" - zaznaczył.

Zbigniew Ziobro przeprosił WOŚP. "Kontrola nie potwierdziła doniesień"

Przeprosiny dla fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystosowali w ostatnim czasie politycy PiS - Zbigniew Ziobro, Michał Wójcik oraz Sebastian Łukasiewicz.

Według wpisu, który znalazł się na platformie X za pośrednictwem profilu dawnej Suwerennej Polski, posłowie przeprosili za słowa o przekazaniu przez premiera Donalda Tuska 40 mln złotych Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na rzecz pomocy powodzianom.

"Kontrola poselska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie potwierdziła medialnych doniesień o kwocie 40 mln zł i funduszu rezerwy celowej jako źródła wsparcia dla Fundacji Jerzego Owsiaka i za publiczne powtórzenie tej informacji przepraszamy" - poinformowano w komunikacie.

Politycy podkreślili jednak, że "dotychczasowe ustalenia wskazują na patologiczny charakter wielomilionowego wsparcia Fundacji Jerzego Owsiaka ze środków spółek Skarbu Państwa".

wb/ sgo / Polsatnews.pl