W polskim systemie emerytalnym zdarzają się sytuacje, które mogą wydawać się zaskakujące. Jednym z takich przypadków jest możliwość otrzymania emerytury po przepracowaniu zaledwie jednego dnia. Choć brzmi to niewiarygodnie, jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Na jaką emeryturę można liczyć po ośmiu godzinach pracy?

W Polsce prawo do emerytury nabywa się po osiągnięciu określonego wieku: 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Jednak samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie gwarantuje minimalnego świadczenia.

Aby otrzymać emeryturę minimalną, konieczne jest również udokumentowanie odpowiedniego stażu pracy: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Jak wygląda emerytura po kilku dniach pracy?

Sytuacje, w których osoby po niezwykle krótkim okresie zatrudnienia uzyskują prawo do emerytury, nie należą do rzadkości. Jak podaje portal Interia, mieszkanka Legnicy, która przepracowała zaledwie jeden dzień, otrzymuje z ZUS świadczenie w wysokości 43 groszy miesięcznie. Innym przykładem jest emerytka z Wałbrzycha, która po pół roku pracy otrzymuje 19 groszy miesięcznie.

Do ekstremalnych przypadków warto też zaliczyć seniorkę ze Szczecina, która po jednym dniu pracy otrzymała emeryturę w wysokości 3 groszy miesięcznie.

Wysokość emerytury zależy od zgromadzonego kapitału na koncie emerytalnym w ZUS. Osoby, które przepracowały krótki okres i odprowadziły niewielkie składki, otrzymują świadczenia proporcjonalnie niskie. Brak wymaganego stażu pracy oznacza, że ZUS nie podniesie świadczenia do poziomu minimalnej emerytury, która od marca 2025 r. wynosi 1878,91 zł brutto.

Mikroemerytury w Polsce na przestrzeni lat

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby, które przepracowały niewielką liczbę lat lub odprowadzały minimalne składki, mogą otrzymać emeryturę w wysokości wprost symbolicznej - często poniżej minimalnego poziomu emerytury.

W praktyce mikroemerytura to świadczenie, które wynosi zaledwie kilka groszy lub kilka złotych miesięcznie. Taka kwota nie spełnia podstawowych potrzeb życiowych, dlatego w Polsce powraca temat konieczności reformy systemu emerytalnego, który zagwarantowałby godne warunki życia po zakończeniu aktywności zawodowej.

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, liczba osób otrzymujących tzw. mikroemerytury znacząco wzrosła w ostatnich latach. W 2012 r. było ich około 36 tys. W 2023 r. było to już 397 tys., a pod koniec 2024 r. - około 456 tys. osób. Większość z nich, mimo odpowiedniego stażu pracy, nie była w stanie zgromadzić wystarczającej kwoty składek na swoim koncie emerytalnym, co skutkuje otrzymywaniem świadczeń w minimalnej wysokości.

Jednym z wyjątków, w których ZUS oferuje wsparcie finansowe, jest sytuacja, gdy matka wychowała co najmniej czworo dzieci. Dzięki programowi Mama 4 Plus dodatek wypłacany przez ZUS wyrównuje mikroświadczenie do poziomu emerytury minimalnej.

