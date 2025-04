Po rajdzie ulicami Warszawy stracił prawo jazdy. Teraz Antoni Macierewicz chce odzyskać uprawnienia do prowadzenia samochodów, lecz jeszcze poczeka, zanim legalnie zasiądzie za kierownicą. Poseł PiS co prawda przystąpił do egzaminu teoretycznego wraz z innymi pretendentami do "prawka", lecz go nie zdał. Był to drugi termin wyznaczony dla byłego szefa MON - na wcześniejszym teście nie pojawił się.