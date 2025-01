Zawiadomienie zostało złożone w listopadzie przez przewodniczącego Komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich gen. bryg. Jarosława Stróżyka.

Wszczęte w czwartek śledztwo dotyczy podejrzenia doprowadzenia do nieprzystąpienia Polski do międzynarodowego programu zakupu samolotów do tankowania w powietrzu, znanego jako "Karkonosze" - podała w piątek Prokuratura Krajowa.

ZOBACZ: "Zdrada dyplomatyczna" Macierewicza. Raport o rosyjskich wpływach

"Niepozyskanie powyższych samolotów miało skutkować obniżeniem zdolności Sił Zbrojnych RP i negatywnie wpłynąć na strategiczne bezpieczeństwo państwa" - czytamy w komunikacie.

Antoni Macierewicz. Śledztwo w sprawie programu "Karkonosze"

Projekt, którego dotyczy śledztwo rozpoczął się w 2014 roku. Oprócz Polski, miały w nim uczestniczyć także Holandia i Norwegia.

"Prokurator wszczął śledztwo w sprawie działania od listopada 2015 r. do października 2016 r. na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej przez byłego Ministra Obrony Narodowej, upoważnionego do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa i zagraniczną organizacją, w związku z podjęciem decyzji o nieprzystąpieniu Polski do programu Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF) w ramach programu 'Karkonosze', tj. o czyn z art. 129 k.k." - podaje prokuratura.

ZOBACZ: Antoni Macierewicz zatrzymany za kierownicą. "Zasłonił się immunitetem"

W komunikacie stwierdzono, że program "Karkonosze" miał umożliwić Polsce uzyskanie zdolności do transportu strategicznego, ewakuacji medycznej i tankowania w powietrzu. Nieprzystąpienie do niego mogło mieć negatywny wpływ na strategiczne bezpieczeństwo państwa poprzez "znaczne obniżenie zdolności Sił Zbrojnych RP i realne zagrożenie zapewnienia ciągłości obrony powietrznej kraju".

Wspomniano także o szkodzie w mieniu Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 473 600 euro - były to wydatki poniesione podczas przygotowań do przystąpienia do programu.

"Przestępstwo z art. 129 k.k. polega na działaniu na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją" - czytamy.

Za popełnienie wspomnianego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.