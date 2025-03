Podczas poniedziałkowej konferencji Barbara Nowacka poinformowała, że pierwszy program "Młodzi obywatele" dotyczy partycypacji społecznej. Nabór do niego zostanie otwarty w czwartek.

- Adresowany jest do organizacji pozarządowych, by wsparły wszelkiego rodzaju działalność proobywatelską w obszarze edukacji wśród młodych ludzi. Przede wszystkim, żeby kształtowały postawy prospołeczne - powiedziała Nowacka.

MEN ogłosił nowe programy. Ruszają zgłoszenia do konkursu "Młodzi obywatele"

Dzięki niemu, jak zapewniała, powstaną interaktywne pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne, będą też organizowane wydarzenia i zajęcia pozalekcyjne rozwijające aktywność społeczną i obywatelską uczniów, a także wizyty edukacyjne w instytucjach publicznych, spotkania z ekspertami, liderami społecznymi i z przedstawicielami różnych sektorów gospodarki.

Organizowanie będą również wydarzenia poszerzające wiedzę o świecie współczesnym, w tym konkursy, wystawy, prezentacje, imprezy sportowo-rekreacyjne i pikniki oraz działania edukacyjne dotyczące wiedzy obywatelskiej, praw i obowiązków obywatelskich, dziecka, uczniowskich, a także wiedzy o Unii Europejskiej.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, w tym harcerskie, czy podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Wnioski muszą złożyć do 24 kwietnia.

Konkurs "Odkrywcy". Ministra edukacji o szczegółach

Nowacka przekazała, że drugi konkurs "Odkrywcy", dotyczący nauki, rusza w piątek. Jego celem jest wspieranie edukacji dzięki nowoczesnym technologiom i innowacyjnym metodom nauczania.

- To upowszechnianie nauki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w sposób atrakcyjny (...) Zależy nam, by rozwój nauk ścisłych był powiązany z pobudzeniem fascynacji do świata nauki - podkreśliła Nowacka.

Według niej dzięki programowi powstaną m.in. interaktywne pomoce dydaktyczne i materiały o charakterze edukacyjnym i innowacyjnym w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, m.in. astronomii i astronautyki.

Organizowane będą zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne i warsztaty rozwijające kreatywność oraz kształtujące wiedzę w zakresie nauk STEM (science, technology, engineering, mathematics - nauki, technologii, inżynierii i matematyki), w szczególności w szkołach i placówkach na wsi i w gminach miejsko-wiejskich.

Szefowa MEN przekazała, że o program mogą ubiegać się nie tylko organizacje pozarządowe, ale również instytucje kultury, instytuty badawcze i uczelnie. Zgłoszenia do tego programu można składać do 25 kwietnia.

"Nasze tradycje". Ministerstwo edukacji ogłosił nowy konkurs

Szefowa MEN wskazała, że celem trzeciego konkursu "Nasze tradycje" jest propagowanie dziedzictwa kulturowego historii regionów poprzez organizowanie różnych wydarzeń, wycieczek edukacyjnych czy spotkań z młodzieżą. Ten konkurs rusza w poniedziałek, a wnioski można składać do 28 kwietnia.

W ramach programu organizowane będą m.in. warsztaty, zajęcia poświęcone kulturze, w tym lokalnej, tradycjom lokalnym, sztuce i lokalnemu dziedzictwu kulturowemu oraz zajęcia plastyczne, muzyczne, artystyczne i teatralne.

Stworzone zostaną również interaktywne pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne. Mają one pozwolić uczniom lepiej zrozumieć znaczenie kultury i tradycji w życiu codziennym. Organizowane będą festiwale, dni dziedzictwa, jarmarki i inne wydarzenia kulturalne promujące tradycje i zwyczaje lokalnych społeczności, a także atrakcje historyczne i kulturowe.

Udział w nim wziąć mogą organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, instytuty badawcze, instytucje kultury czy podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania będące podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

Wszystkie konkursy zostaną rozstrzygnięte pod koniec maja.