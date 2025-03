Katechezy wrócą na parafie. Biskup zdradza szczegóły

- Katechezy w parafiach ruszą od września 2026 r. - powiedział bp Artur Ważny. Duchowny zastrzegł, że nie będą to zwykłe kopie lekcji religii. Jednocześnie przyznał, że impulsem do przyspieszenia prac nad powrotem do zajęć na parafiach są decyzje MEN ws. organizacji lekcji religii w szkole.

- Katechezy w parafiach rozpoczną się powszechnie od września 2026 roku. Nowe dokumenty i zawarte w nich założenia teoretyczne będą dobrą okazją do odnowienia praktyki - powiedział PAP biskup sosnowiecki Artur Ważny, który jest przewodniczącym Zespołu Roboczego KEP ds. Katechezy Parafialnej.

Hierarcha zaznaczył, że do tej pory katecheza parafialna była w różnym stopniu realizowana w parafiach i obejmowała m.in. przygotowanie rodziców i rodziców chrzestnych do chrztu ich dzieci, przygotowanie dzieci do przyjęcia I Komunii Świętej oraz młodzieży do sakramentu bierzmowaniem. Jednak zdaniem bp. Ważnego obecne konteksty społeczno-kulturowe i związane z nimi wyzwania wymagają przemyślenia jej dotychczasowego kształtu i "tchnienia nowego ducha".

Biskup Ważny o katechezach: Skierowane będą nie tylko do dzieci i młodzieży

Duchowny poinformował, że do Zespołu Roboczego KEP ds. Katechezy Parafialnej powołani zostali katechetycy, pastoraliści, liturgiści, dogmatycy, bibliści oraz osoby zaangażowane na co dzień w działalność duszpastersko-ewangelizacyjną. Dodał, że ich zadania będą się koncentrować w wypracowaniu ogólnych zasad dotyczących treści, metod i form realizacji katechezy parafialnej.

- Na tym etapie dyskutujemy o pięciu typach katechezy parafialnej: chrzcielnej, przygotowującej rodziców i dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej, przed bierzmowaniem i ewangelizacyjnej. Ważnym elementem każdej katechezy ma być głoszenie kerygmatu i inspirowanie się katechumenatem realizowanym w starożytności chrześcijańskiej - powiedział.

Zaznaczył, że katechezy skierowane będą nie tylko do dzieci i młodzieży, lecz wszyscy członkowie Kościoła bez względu na wiek.

Katechezy wracają na parafię. "Pogłębiają formację"

Biskup zapytany, czy katechezy w parafii mają zastąpić lekcje religii w szkole po tym, jak resort edukacji zapowiedział zmniejszenie ich liczby o połowę, bp Ważny przyznał, że zmiany w organizacji lekcji religii w szkole, które są realizowane - w ocenie hierarchy - "niezgodnie z obowiązującym prawem", dostarczyły impulsu do naszych prac.

- Podejmowaliśmy już wcześniej różne prace związane z koniecznością odnowy i nadawania nowego kształtu katechezom parafialnym, ale teraz one znacznie przyspieszyły - stwierdził.

Jednocześnie zastrzegł, że katechezy nie będą zwykłą kopią lekcji religii.

- Głównym celem lekcji religii w szkole jest przekaz wiedzy religijnej i dostarczenie porządku aksjologicznego. Z kolei katecheza parafialna pogłębia formację wiążąc wychowanie z życiem sakramentalnym. Obok nauczania i wychowania jedynie w parafii może być realizowana trzecia funkcja katechezy, którą jest chrześcijańskie wtajemniczenie. Parafia jest wspólnotą wiary, a przynależność do niej już jest swoistą deklaracją pójścia za Chrystusem - wyjaśnił bp Ważny.

W obecnym stanie prawnym zajęcia z religii lub z etyki nie są obowiązkowe - organizowane są na wniosek rodziców. Uczeń może chodzić na lekcje religii lub etyki, na oba zajęcia lub na żadne z nich. Tygodniowy wymiar lekcji religii to dwie godziny w tygodniu, etyki - jedna. Od 1 września 2025 r. - zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji - wymiar lekcji etyki i religii ma być ujednolicony i ma wynosić jedną godzinę w tygodniu. M.in. ta zmiana spotkała się z krytyką ze strony przedstawicieli Kościoła i środowisk katolickich.