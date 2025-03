Państwowa Komisja Wyborcza wydała oficjalny komunikat dotyczący liczby uprawnionych do głosowania w nadchodzących wyborach prezydenckich w 2025 roku. Dane pochodzą z Centralnego Rejestru Wyborców i wskazują, że liczba potencjalnych wyborców jest większa, niż wcześniej przewidywano. Skąd ta różnica i kto dokładnie może oddać głos?

Centralny Rejestr Wyborców (CRW) to elektroniczna baza danych, w której znajdują się informacje o wszystkich osobach uprawnionych do głosowania w Polsce. Powstał w 2023 roku, zastępując wcześniejsze lokalne spisy wyborców prowadzone przez gminy.

Jego celem była poprawa przejrzystości procesu wyborczego oraz wyeliminowanie problemów związanych z podwójną rejestracją wyborców, co mogło się zdarzyć np. w przypadku osób zmieniających miejsce zamieszkania. Rejestr ten prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwową Komisją Wyborczą i jest dostępny dla organów wyborczych.

Dane zawarte w CRW nie są publiczne, ale każdy obywatel może sprawdzić swoje dane i zweryfikować miejsce głosowania za pośrednictwem urzędu gminy lub e-usług rządowych.

Ilu Polaków może oddać głos w wyborach 2025?

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, w rejestrze wyborców znajdują się wyłącznie osoby, które stale zamieszkują obszar danej gminy i którym przysługuje prawo wyborcze. Wedle stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku jest to 28 945 200 obywateli. To więcej, niż początkowo zakładano. Wynika to m.in. ze zmian demograficznych, rejestracji nowych wyborców oraz aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Na wzrost liczby uprawnionych do głosowania wpłynęło kilka czynników:

osiągnięcie pełnoletności przez nowe roczniki wyborców - do spisu zostały dodane osoby, które od poprzednich wyborów ukończyły 18 lat,

powrót emigrantów,

eliminacja błędów z poprzednich spisów (CRW pozwolił na dokładniejsze określenie liczby uprawnionych do głosowania obywateli).

Jak sprawdzić obecność w rejestrze wyborców?

Każdy obywatel może sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, aby upewnić się, że znajduje się na liście wyborców i w jakim lokalu wyborczym powinien oddać głos. Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy (wystarczy zgłosić się do odpowiedniego urzędu z dowodem osobistym) albo przez Internet - za pośrednictwem platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel.

Dzięki CRW nie ma już konieczności zgłaszania zmiany miejsca głosowania w przypadku przeprowadzki - system automatycznie aktualizuje dane na podstawie meldunku.

Czy Polacy mieszkający za granicą mogą głosować?

Obywatele Polski przebywający za granicą również mają prawo do głosowania. Mogą to zrobić w lokalu wyborczym przy ambasadzie lub konsulacie (przed wyborami publikowana jest lista miejsc, w których można oddać głos) albo poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania - dokument ten pozwala głosować w dowolnym miejscu w Polsce lub za granicą.

Warto jednak zaznaczyć, że aby zagłosować poza krajem, należy wcześniej zgłosić taki zamiar do odpowiedniej placówki dyplomatycznej.

Co oznacza wyższa liczba wyborców?

Wyższa liczba osób uprawnionych do głosowania może przełożyć się na większą frekwencję, a to z kolei wpływa na ostateczny wynik wyborów.

W 2020 roku frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła 68,18 proc. Czy w 2025 roku padnie nowy rekord? Ostateczny wynik zależy od mobilizacji społeczeństwa i zainteresowania kampanią wyborczą.

red. / Polsatnews.pl