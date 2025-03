Już 18 maja 2025 roku Polacy pójdą do urn, by wybrać prezydenta. Państwowa Komisja Wyborcza ma ogłosić oficjalną listę kandydatów do 28 kwietnia. Obecnie na stronie PKW widnieje siedem nazwisk osób ubiegających się o najwyższy urząd w państwie.

Nazwiska podano zgodnie z kolejnością wynikającą z większości badań poparcia. Lista kandydatów może jeszcze zostać rozszerzona, jeśli kolejne osoby dopełnią wymaganych formalności.

Trzaskowski, Nawrocki, Mentzen. Liderzy przedwyborczych sondaży

W sondażach prowadzi 53-letni Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Jest doktorem nauk politycznych i pełni funkcję prezydenta Warszawy. W kampanii koncentruje się m.in. na bezpieczeństwie i transformacji energetycznej.

Karol Nawrocki, bezpartyjny kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, ma 42 lata. Jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem i prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Zapowiada wzmocnienie armii, korzystne dla rodzin prawo podatkowe oraz rozwój infrastruktury - w tym portów i elektrowni jądrowych.

Konfederacja Wolność i Niepodległość wystawiła posła Sławomira Mentzena. 38-letni doktor ekonomii z Torunia, z zawodu doradca podatkowy, opowiada się za uproszczeniem systemu podatkowego, ograniczeniem biurokracji i wzmocnieniem granic. Jako jeden z głównych postulatów wskazuje suwerenność państwa.

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, ma 48 lat i średnie wykształcenie. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz. Jest kandydatem Polski 2050, popieranym również przez PSL. W programie zapowiada m.in. inwestycje w obronność, z których połowa środków miałaby trafiać do polskich firm oraz wsparcie dla sektora MŚP.

Kandydaci chcą energii atomowej i inwestycji

Adrian Zandberg, 45-letni poseł i doktor historii, reprezentuje partię Razem. W programie kładzie nacisk na bezpieczeństwo zdrowotne, państwowe budownictwo mieszkaniowe, rozwój energetyki jądrowej oraz wzmacnianie krajowego potencjału produkcyjnego.

Grzegorz Braun, członek Konfederacji Korony Polskiej, jest magistrem polonistyki i reżyserem. 58-latek opowiada się za budowaniem bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego. Krytykuje m.in. założenia Zielonego Ładu.

Artur Bartoszewicz, bezpartyjny kandydat, ma 51 lat i pracuje jako nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest doktorem ekonomii. W kampanii zapowiada inwestycje w infrastrukturę, sztuczną inteligencję i program kosmiczny.

Udział w wyborach ogłosili także m.in. wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, polityk i przedsiębiorca Marek Jakubiak, dziennikarz Krzysztof Stanowski oraz działacz związkowy Piotr Szumlewicz. Na razie nie zostali jednak zarejestrowani przez PKW jako oficjalni kandydaci.

Na zarejestrowanie kandydata komitety mają czas do 4 kwietnia, do godz. 16. Potrzebne do tego jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem. Niedawno o ich złożeniu poinformowała Joanna Senyszyn i Magdalena Biejat. Zanim zostaną one oficjalne zarejestrowane, PKW musi zweryfikować przedłożone podpisy.

red. / Polsatnews.pl