W nadchodzących wyborach prezydenckich w 2025 r. obywatele Polski mają możliwość oddania głosu poza miejscem swojego stałego zamieszkania. W tym celu przewidziano trzy główne procedury: jednorazową zmianę miejsca głosowania, dopisanie do spisu wyborców oraz uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosu.

Osoby przebywające za granicą mogą oddać głos w polskich placówkach dyplomatycznych. Ważne jest dotrzymanie terminów składania wniosków oraz wcześniejsze dopełnienie formalności związanych z uprawnieniami wyborczymi.

Jednorazowa zmiana miejsca głosowania

Na oficjalnej stronie rządowej gov.pl zamieszczono informacje dotyczące możliwości jednorazowej zmiany miejsca głosowania dla wyborców, którzy w dniu wyborów będą przebywać poza miejscem zameldowania. Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

online - poprzez profil zaufany na platformie gov.pl, wpisując adres, pod którym wyborca będzie przebywał w dniu wyborów. Dzięki temu zostanie przypisany do odpowiedniej komisji wyborczej,

osobiście - w urzędzie miasta lub gminy, w której aktualnie przebywa.

Wnioski można składać od 4 kwietnia do 15 maja 2025 r. Nieprzekraczalny termin to trzy dni przed wyborami, czyli do 15 maja 2025 r.

Jak dopisać się do spisu wyborców?

Osoby mieszkające na stałe w miejscu innym niż adres zameldowania mogą dopisać się do spisu wyborców w miejscu faktycznego zamieszkania.

ZOBACZ: Co grozi za złamanie ciszy wyborczej? Wybory rządzą się surowymi regułami

Aby to zrobić, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy (osobiście lub online poprzez profil zaufany). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wyborca zostanie wpisany do spisu wyborców w nowym miejscu zamieszkania.

Uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać w innym miejscu, ale nie chcą lub nie mogą zmieniać miejsca głosowania, mogą skorzystać z zaświadczenia o prawie do głosowania. Dokument ten umożliwia oddanie głosu w dowolnym lokalu wyborczym na terenie Polski lub za granicą.

Aby uzyskać zaświadczenie:

należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców,

wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika,

zaświadczenie odbiera się osobiście lub może je odebrać osoba upoważniona.

ZOBACZ: Wybory prezydenckie 2025. Kto będzie mógł zagłosować?

Jak przebiega głosowanie za granicą?

Obywatele polscy przebywający poza granicami kraju również mają prawo do udziału w wyborach prezydenckich.

Osoby głosujące za granicą muszą:

zgłosić zamiar głosowania - można to zrobić online poprzez platformę gov.pl i profil zaufany (jeśli opcja zostanie uruchomiona) lub osobiście w konsulacie,

dopisać się do spisu wyborców za granicą - wymaga to złożenia wniosku w odpowiedniej placówce konsularnej,

oddać głos osobiście - głosowanie odbywa się w wyznaczonych lokalach wyborczych, takich jak ambasady, konsulaty lub inne placówki dyplomatyczne.

WIDEO: Wymowna reakcja premiera na pytanie o apel prezydenta. Nastała chwila ciszy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl