Rzecznik MSZ w rozmowie z Polsat News dodał, że na ten moment nie ma informacji, czy wskutek trzęsienia ziemi ucierpieli Polacy.

- Ambasada RP w Bangkoku została ewakuowana z powodu uszkodzenia budynku. Pracownicy placówki usiłują skontaktować się ze służbami ratowniczymi, żeby ustalić, czy wśród poszkodowanych znajdują się turyści z Polski - powiedział Paweł Wroński.

Moment of 7.7 mag earthquake hit in the city of Mandalay. pic.twitter.com/ravFXyaMJI — Heung Min Son (@heungburma) March 28, 2025

Urzędnik zwrócił uwagę, że "jest to dopiero początek akcji", dlatego na "mamy do czynienia z chaosem".

Resort dyplomacji w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych dodał, że "w związku z trzęsieniem ziemi w Mjanmie i Tajlandii miejscowe służby potwierdziły, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli RP".

W związku z trzęsieniem ziemi w Mjanmie i Tajlandii miejscowe służby potwierdziły, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli RP.



Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez @PLinThailand.



O poranku czasu polskiego amerykańska USGS - Narodowa Służba Geologiczna - poinformowała o trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7, które nawiedziło środkową Mjanmę. Pojawiło się ok. 16 km na północny-zachód od miasta Sikong, krótko przed godz. 13 czasu lokalnego (7:20 w Polsce ok. godz. 12.50 czasu lokalnego (ok. godz. 7.20 w Polsce).

ZOBACZ: Silne trzęsienie w Azji. Zawalone budynki, uwięzieni ludzie. Są ofiary

Bangkok. Akcja poszukiwawczo-ratownicza po runięciu wieżowca

To najsilniejsze trzęsienie ziemi na świecie w tym roku. Hipocentrum, czyli ognisko trzęsienia pod powierzchnią ziemi, położone było na głębokości 10 km. Żywioł, którego epicentrum znajdowało się w Mjanmie, doprowadził do zniszczenia mostu. Konstrukcja runęła do rzeki Irwadi.

Wstrząsy były także odczuwalne w regionie - w tym w Tajlandii. W Bangkoku żywioł spowodował kołysanie się budynków. Z wielu z nich ewakuowano mieszkańców. Na jednym z nagrań zamieszczonych w sieci widać, jak wieżowiec w mieście runął na ziemię. Trwa tam akcja poszukiwawczo-ratownicza, pod gruzami miało utknąć ponad 40 osób.

A 7.7 magnitude earthquake was also felt in Bangkok, where an entire construction building has collapsed. pic.twitter.com/H7eXeD02LF — Heung Min Son (@heungburma) March 28, 2025

Tajskie władze podały, że dwie osoby zginęły, a 50 zostało rannych. Premier Tajlandii ogłosiła w mieście strefę zagrożeniae