Silne trzęsienie ziemi w Azji. Trwa ewakuacja

Amerykańska USGS - Narodowa Służba Geologiczna - informuje o trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7, które nawiedziło środkową Mjanmę. Pojawiło się ok. 16 km na północny-zachód od miasta Sikong, krótko przed godz. 13 czasu lokalnego (7:20 w Polsce ok. godz. 12.50 czasu lokalnego (ok. godz. 7.20 w Polsce).

To najsilniejsze trzęsienie ziemi na świecie w tym roku. Hipocentrum, czyli ognisko trzęsienia pod powierzchnią ziemi, położone było na głębokości 10 km. Żywioł, którego epicentrum znajdowało się w Mjanmie, doprowadził do zniszczenia mostu. Konstrukcja runęła do rzeki Irwadi.

Trzęsienie ziemi w Azji dotknęło Bangkok

Wstrząsy dotarły także do sąsiednich krajów - Indii oraz Tajlandii. W Bangkoku żywioł spowodował kołysanie się budynków. Z wielu z nich ewakuowano mieszkańców. Na jednym z nagrań zamieszczonych w sieci widać, jak wieżowiec w mieście runął na ziemię. Trwa tam akcja poszukiwawczo-ratownicza, pod gruzami miało utknąć ponad 40 osób.

Ludzie w panice wybiegali z wieżowców i hoteli. Trzęsienie było na tyle silne, że podczas wstrząsów woda wylewała się z basenów znajdujących się na dachach drapaczy chmur. Nie ma informacji o szkodach lub ofiarach.

BBC z Bangkoku: Panika na ulicach

Bui Thu pracująca dla BBC przekazała mediom, że ziemia po raz pierwszy zatrzęsła się, gdy ta gotowała obiad.

- Byłam bardzo zdenerwowana, bardzo spanikowana. Nie wiedziałam, co to było, ponieważ minęło chyba dziesięć lat, odkąd Bangkok miał tak silne lub potężne trzęsienie ziemi - przyznała dziennikarka.

- W moim mieszkaniu widzę tylko pęknięcia na ścianach, a przez okna wodę wylewającą się z basenów. Ludzie na ulicy po prostu krzyczą - relacjonowała.

Po godzinie 9 rano w Polsce agencja AFP poinformowała, że premier Tajlandii ogłosiła stan wyjątkowy w stolicy kraju Bangkoku. W związku z dramatyczną sytuacją premier Paetongtarn Shinawatra postanowiła także przełożyć zaplanowane na piątek podróże i zwołać nadzwyczajne posiedzenie rządu. Jednak jej zastępca wicepremier Anutin Charnvirakul zdementował informacje o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

Na groźny żywioł zareagowała Giełda Papierów Wartościowych w Tajlandii, która zawiesiły wszystkie transakcje na popołudniową sesję.

"W następstwie trzęsienia ziemi, Giełda Papierów Wartościowych w Tajlandii niniejszym ogłasza natychmiastowe zawieszenie wszystkich działań handlowych - poinformował operator giełdy na swojej stronie internetowej. "Zamknięcie dotyczy wszystkich rynków, w tym SET, Market for Alternative Investment (MAI) i Thailand Futures Exchange (TFEX), na dzisiejszą sesję popołudniową" - dodano.