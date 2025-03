Od czwartku zaczęło obowiązywać przyjęte przez rząd czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Stosowne rozporządzenie pojawiło się w Dzienniku Ustaw i obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Zawieszenie wniosków o azyl wprowadzono na granicy polsko-białoruskiej, na okres 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Według informacji kancelarii premiera dokument przyjęto w trybie obiegowym.

"Od kilku lat, Białoruś prowadzi zorganizowaną operację, której celem jest zakłócenie porządku publicznego w naszym kraju, ale także w innych państwach UE. Efektem tej operacji jest gwałtowny wzrost liczby nielegalnych przekroczeń polsko-białoruskiej granicy" - przekazała kancelaria.

Rozporządzenie rządu przyjęte. "Bez zbędnej zwłoki"

Jak w środę wieczorem poinformował Donald Tusk na platformie X, rząd przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl tak, jak zapowiadał "bez chwili zwłoki".

ZOBACZ: Burza po słowach szefa BBN. Tomczyk mówi o "dymisji" i "zaleca dbać o to, co mówi"

Wcześniej tego samego dnia prezydent Andrzej Duda, który podpisał ustawę w sprawie ograniczenia prawa do azylu, mówił o rozporządzeniu. - Panie premierze, zapraszam do wprowadzenia tego rozporządzenia w życie i zapraszam do podejmowania aktywnych działań w przedmiocie obrony polskiej granicy - zwrócił się do szefa rządu.

Ograniczenie prawa do azylu. Straż Graniczna będzie rozpatrywać wyjątki

Okres obowiązywania rozporządzenia będzie mógł być przedłużony, po wyrażeniu zgody przez Sejm na kolejne 60 dni. Dokument upoważnił przy tym funkcjonariuszy Straży Granicznej do przyjmowania wniosków o udzielnie ochrony międzynarodowej od małoletnich bez opieki, kobiet ciężarnych, osób, które mogą wymagać szczególnego traktowania, zwłaszcza ze względu na swój wiek lub stan zdrowia.

ZOBACZ: Akcja służb na posesji Beaty Klimek. Użyto specjalistycznego sprzętu

Wyjątkiem będą również osoby, wobec których w ocenie służb zachodzą okoliczności, które "jednoznacznie świadczą, że są zagrożone rzeczywistym ryzykiem doznania poważnej krzywdy w państwie, z którego przybyły bezpośrednio" do Polski.

Granica polsko-białoruska. Możliwy wzrost prób przekroczenia granicy

Gwałtowny wzrost liczby podejmowanych prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy nastąpił w marcu. Od początku roku do 20 marca odnotowano ponad 2,2 tys. takich prób, z czego w marcu było to blisko 1,4 tys. przypadków.

ZOBACZ: Gorąca dyskusja w studiu. "Niektórzy dziennikarze zachowują się gorzej niż prostytutki"

Rząd oznajmił również, że w nadchodzących miesiącach najprawdopodobniej dojdzie do kolejnego wzrostu prób przekroczenia granicy.

"W dalszym ciągu dochodzi także do agresywnych i zaplanowanych zachowań ze strony cudzoziemców, którzy stwarzają ryzyko dla życia i zdrowia polskich funkcjonariuszy oraz żołnierzy" - dodano.

WIDEO: Trzaskowski za obniżeniem składki zdrowotnej. Powiedział, jaki ma na to plan Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wb / Polsatnews/pap