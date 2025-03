Kandydat Konfederacji na prezydenta - Sławomir Mentzen - powiedział w Lublinie w październiku 2023 roku w trakcie kampanii wyborczej do parlamentu, że "dziennikarz to jest najbardziej podły zawód jaki teraz istnieje". - Wolałbym mieć córkę prostytutkę niż syna dziennikarza, patrząc na to, co dziennikarze robią. Za pieniądze kłamią tak, że bardziej się nie da - dodał.

Prowadząca "Debatę Gozdyry" Agnieszka Gozdyra zapytała o te słowa Ewę Zajączkowską-Hernik z Konfederacji. - Co pani o tym powie, jako kobieta? Jestem dziennikarką, więc jestem ciekawa - dodała.

- Zawód dziennikarza, to jest jeden z bardziej zepsutych zawodów świata - odpowiedziała polityk. - Podpisuje się pod stwierdzeniem, że to jeden z gorszych zawodów. Niektórzy dziennikarze zachowują się gorzej niż prostytutki - dodała. Europosłanka Konfederacji zaznaczyła, że była w tym środowisku kilka lat i wiele widziała.

WIDEO: Gorąca dyskusja w studiu. "Niektórzy dziennikarze zachowują się gorzej niż prostytutki"

Skandaliczne słowa Mentzena o dziennikarzach. Polityk Konfederacji broni lidera

Prowadząca dopytywała, czy Zajączkowska-Hernik podpisuje się pod słowami kandydata Konfederacji na prezydenta.

- Proszę o to pytać samego Mentzena, ja zgodziłam się z tym, że to najgorszy zawód świata. Każdy dziennikarz decyduje o tym, kim chce być. Ja spotykałam się z wieloma zachowaniami i niektóre z nich rzeczywiście są porównywalne z najstarszym zawodem świata - stwierdziła eurodeputowana.

Polityk zaznaczyła, że nie rozumie dlaczego o te słowa jest pytana właśnie ona. - Ja byłam dziennikarzem i nie zachowywałam się jak prostytutka - podkreśliła.

- Pani dość trudno bronić słów Mentzena - powiedział Paweł Borys z KO, zwracając się do polityk z Konfederacji. - Większość dziennikarzy ma poglądy. Oczywiście, że część z nich jest poniżej pewnego poziomu. Ale co mamy powiedzieć wszystkim młodym ludziom, którzy chcą być dziennikarzami i w to wierzą? - zapytał.

- Że zderzą się brutalnie w tym zawodzie ze światem, który jest niesamowicie brudny - odpowiedziała Zajączkowska-Hernik.

Do dyskusji włączyła się Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy. - Jak Kazik śpiewał, że wszyscy artyści to prostytutki, to była licentia poetica. Nie podobało mi się to, ale miał do tego prawo - powiedziała. - Ale to powiedział kandydat na prezydenta Polski - dodała.

- Mentzen powiedział te słowa dwa lata temu. Nie powiedział tego w kampanii prezydenckiej. Równie dobrze możemy porozmawiać o tych innych incydentach - odpowiedziała Zajączkowska-Hernik.