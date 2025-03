Te niepozorne pajęczaki mogą przyczynić się do poważnych problemów zdrowotnych. Specjaliści od lat ostrzegają przed zagrożeniami, jakie niosą ze sobą kleszcze, jednak liczba przypadków chorób odkleszczowych wciąż rośnie. W tym roku ryzyko jest szczególnie wysokie - pasożyty rozpoczęły żerowanie wcześniej niż zwykle, a ich populacja znacząco się zwiększyła.

Kleszcze występują głównie w lasach, na łąkach, w zaroślach oraz wysokich trawach. Reagują na ciepło i zapach potu żywiciela. Ich ukąszenie może prowadzić do rozwoju groźnych chorób zakaźnych (np. boreliozy czy kleszczowego zapalenia mózgu), które mogą powodować poważne powikłania neurologiczne, a nawet stanowić zagrożenie dla życia.

Pixabay Czy należy obawiać się kleszczy?

Kleszcze już atakują. Służby biją na alarm

Na początku marca Główny Inspektor Sanitarny informował o aktywności kleszczy i pierwszych przypadkach ukąszeń. Za wczesne rozpoczęcie żerowania odpowiadają wysokie jak na luty temperatury - niewystarczające do zahamowania aktywności pasożytów.

Alarmujące sygnały docierają z województwa śląskiego, tamtejsza stacja sanitarno-epidemiologiczna ostrzega, że pasożyty pojawiają się już w przydomowych ogródkach.





Przed niebezpieczeństwem ostrzega też Nadleśnictwo Turek w Wielkopolsce. Tydzień temu opublikowało ono nagranie, na którym widać kilkadziesiąt kleszczy na nogach podleśniczego.



Wszystko przez łagodną zimę oraz postępujące zmiany klimatyczne, które sprzyjają rozwojowi populacji kleszczy.

- Kleszcze można obecnie spotkać wszędzie, nie tylko w lasach czy na łąkach, ale i w miastach - mówiła niedawno prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych, Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Z badań wynika, że w 90 proc. przypadków ukłucie kleszcza miało miejsce w pobliżu miejsca zamieszkania - w ogrodzie, parku miejskim, na działce.

Prof. Zajkowska przytoczyła również dane zebrane przez Państwowy Zakład Higieny. Wynika z nich, że z roku na rok gwałtownie wzrasta odsetek osób dotkniętych kleszczowym zapaleniem mózgu: w 2019 r. było to 265 przypadków, w 2022 r. - 445, w 2023 - 659, a w 2024 r. aż 793 przypadki.

Z każdym rokiem rośnie liczba takich przypadków, więc w 2025 roku możemy spodziewać się jeszcze wyższych wyników.

Eksperci przypominają także, że kleszcze nie giną w czasie zimy, zazwyczaj padają dopiero przy - 35 st. Celsjusza.

Borelioza i zapalenie mózgu. Zagrożenie jest duże

Borelioza to choroba rozwijająca się często w sposób utajony. Choć charakterystycznym objawem może być rumień wędrujący, nie występuje on u wszystkich zakażonych. Nieleczona infekcja może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, sercowych i stawowych. Leczenie bywa długotrwałe i nierzadko wymaga hospitalizacji oraz rehabilitacji.

Kleszczowe zapalenie mózgu to mniej powszechna, ale równie niebezpieczna choroba. Objawy pojawiają się zwykle po 1-2 tygodniach od zakażenia i przypominają grypę. W cięższych przypadkach dochodzi do trwałych zaburzeń neurologicznych, a nawet zgonu. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie jest szczepienie, zalecane szczególnie osobom przebywającym na terenach zielonych – dzieciom, turystom, rolnikom czy pracownikom leśnym.

Jak usunąć kleszcza?

Ryzyko można zmniejszyć, stosując odpowiednie środki ochronne. Warto zakładać długie spodnie, bluzy z długimi rękawami, zakryte obuwie oraz nakrycie głowy. Jasna odzież ułatwia dostrzeżenie pasożyta. Pomocne są również repelenty. Po każdym spacerze należy dokładnie obejrzeć skórę.

W przypadku znalezienia kleszcza trzeba usunąć go jak najszybciej. Ministerstwo Zdrowia zaleca następujące kroki:

przygotowanie pęsety i środka dezynfekującego,

uchwycenie pasożyta jak najbliżej skóry, za przednią część ciała,

usunięcie kleszcza jednym, zdecydowanym ruchem w górę,

zdezynfekowanie miejsca ukąszenia oraz umycie rąk,

obserwowanie skóry i zgłoszenie się do lekarza w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

ml/red. / polsatnews.pl