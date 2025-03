Ustawa azylowa u prezydenta. Andrzej Duda zdecydował

- Zdecydowałem, że tak zwana ustawa azylowa wejdzie w życie. Podpisałem ją, bo uważam, że jest potrzebna dla umacniania bezpieczeństwa naszych granic - powiedział prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej.

- Cieszę się, że premier, po tym gdy został znów premierem, zmienił zdanie na temat granicy wschodniej, bo przypomnę, że kontestował obronę wschodniej granicy, kontestował też budowę zapory na tej granicy, dzisiaj jest wielkim jej zwolennikiem. Jak widać punkt widzenia zależy od punktu siedzenia - mówił prezydent.

Prezydent podpisał ustawę azylową. "Najważniejsze, by bronić polskiej granicy"

Prezydent powiedział, że w sprawie ustawy wysłał dokument do Tuska.



- Wystosowałem także pismo dzisiaj do premiera, informując go o tym, że tę ustawę podpisałem i wskazując na działania, które oczekuję, że zostaną podjęte m.in. związane także z ochroną naszej zachodniej granicy, a mianowicie podjęciem realnej kontroli nad tym, ilu migrantów z Niemiec jest przywożonych przez niemieckie władze do Polski, relokowanych tutaj, bo dzieje się to cały czas, bez przerwy takie informacje do nas spływają z zachodniej granicy - zaznaczył prezydent.



- Zachęcam premiera do podejmowania aktywnych działań w kwestii bezpieczeństwa Polski. Najważniejsze jest to, by bronić polskiej granicy i polskich służb, które stoją na jej straży - zaapelował Andrzej Duda.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek powiedział w środę w Polsat News, że "ta ustawa nie powinna wejść w życie". - Prawo azylowe, tak jak każde inne prawo konstytucyjne można tylko ograniczać, a nie można go wyłączyć - dodał rzecznik.

Jeszcze we wtorek premier Donald Tusk powiedział, że cały czas czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy pod ustawą ograniczającą prawo do azylu. - Każdego dnia nasi funkcjonariusze Straży Granicznej, policji, żołnierze narażają swoje życie i zdrowie, chroniąc granice przed nielegalnymi próbami jej przekroczeń - zaznaczył szef rządu.

Tusk podkreślił, że "narasta agresja ze strony organizujących ten przemyt ludzi". Jak mówił, jedną z największych zachęt dla organizowania przemytu przez wschodnią granicę jest możliwość natychmiastowego złożenia wniosku o azyl przez osobę nielegalnie przekraczającą granicę. - I oni są już wtedy cali szczęśliwi - mówił Tusk.

- Tyle krzyczycie - zwracam się tutaj do opozycji - na temat tego, że Niemcy czy ktoś inny będzie nam zwracać migrantów. Najlepszą metodą, żeby w ogóle nie było o tym mowy, nie było tego zagrożenia, jest nierejestrowanie wniosków azylowych - podkreślił szef rządu.

Ustawa azylowa. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

13 marca Senat poparł bez poprawek nowelizację ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, która zakłada możliwość wprowadzenia czasowego, terytorialnego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Będzie ono mogło zostać wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Powinno uwzględniać "potrzebę zapobieżenia destabilizacji sytuacji wewnętrznej" w kraju oraz mieć na celu "możliwie jak najmniejsze ograniczenie praw cudzoziemców zamierzających ubiegać się o udzielenie ochrony międzynarodowej".

Zgodnie z nowelą, ograniczenie będzie miało charakter czasowy, a jednorazowo okres obowiązywania ograniczenia nie będzie mógł przekroczyć 60 dni. Okres ten będzie mógł być przedłużony na czas oznaczony.

Na 186 km granicy z Białorusią stoi – wzniesiona w 2022 r. – stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją tzw. bariera elektroniczna, która obejmuje zaporę a także odcinki rzeczne. W minionym roku zmodernizowano obie zapory, na stalowej zamontowano dodatkowe poziome przęsła, a także zwoje concertiny.

Od 13 czerwca 2024 r. na podlaskim odcinku polsko-białoruskiej granicy działa strefa buforowa, którą wprowadzono na podstawie rozporządzenia MSWiA. Po raz trzeci (od 10 marca tego roku) została przedłużona na kolejne 90 dni, a także rozszerzona i obejmuje obecnie długość granicy na odcinku 78,29 km w powiecie hajnowskim oraz części powiatu białostockiego, chodzi o teren działania placówek SG w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. Na blisko 60 km granicy nie wolno przebywać w pasie o szerokości 200 metrów od linii granicy, na odcinku ponad 15 kilometrów położonym w rejonie rezerwatów przyrody pas ma ok. 2 km szerokości, a na odcinku blisko 3,8 km szerokość strefy to ok. 4 km.