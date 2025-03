Rzecznik Praw Obywatelskich w studiu Polsat News przypomniał, że przekazał swoją opinię do Sejmu, Senatu i prezydenta na temat zawieszenia składania wniosków o azyl. Jego zdaniem jest to rozwiązanie, które można wprowadzić tylko w stanie wojennym lub wyjątkowym.

RPO: "Ustawa azylowa nie powinna wejść w życie"

-Zawieszenie wolności lub praw konstytucyjnych (...) jest w świetle polskiej konstytucji wyłącznie po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Nie jest dopuszczalne wprowadzenie ustawami i rozporządzaniami takich quasi-stanów nadzwyczajnych - powiedział Marcin Wiącek.

ZOBACZ: Ustawa o ograniczeniu prawa do azylu. Sejm zdecydował

RPO przypomniał, że w świetle współczesnego prawa uchodźczego każdy człowiek, który poszukuje schronienia w danym państwie, ma prawo do tego, aby jego wniosek rozpatrzono. Podkreślił, że wniosek ten "niekoniecznie musi zostać rozpatrzony pozytywnie", ale wedle prawa nie można go odrzucać z góry.

Profesor powiedział, że Polska w momencie zagrożenia granicy nie musi stosować się do międzynarodowego prawa i konwencji genewskiej o prawie uchodźczym, ale zaproponowane przez rząd rozwiązanie nie jest odpowiednio sformułowane. - Została tu przekroczona granica proporcjonalności - powiedział rzecznik.

ZOBACZ: Karol Nawrocki uderzył w Donalda Tuska. "Granica nie jest strzeżona przez państwo polskie"

W ustawie przewidziano, że o azyl wciąż będą mogły ubiegać się kobiety, dzieci, osoby ranne lub, których sytuacja jest wyjątkowa. Ten krok RPO ocenił pozytywnie. - Każdy wyjątek od tej reguły, jaka została wprowadzona, należy ocenić pozytywnie, bo ci ludzie będą mieli zagwarantowane prawo do ubiegania się o status uchodźcy - powiedział.

Prawa konstytucyjnego nie można wyłączać

Mimo tych pozytywnych wyjątków, rzecznik nie uważa, aby prawo do ubiegania się o azyl można było zmienić ustawą.

- Prawo azylowe, tak jak każde inne prawo konstytucyjne można tylko ograniczać, a nie można go wyłączyć (...). Ta ustawa nie powinna wejść w życie - podkreślił rzecznik.

Wcześniej - we wtorek - podczas posiedzenia Rady Ministrów premier apelował do prezydenta o jak najszybsze podpisanie przeprocedowanej ustawy.

- Ja tutaj mam, kochany panie prezydencie, może pan zobaczy - jeżeli kamery uchwycą - rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące tego czasowego ograniczenia prawa do składania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i, mówiąc po polsku, w skrócie, zawieszające prawo do składania wniosków o azyl. Cały czas czekamy na pana podpis, to rozporządzenie jest gotowe. Gdyby pana podpis się pojawił choćby dzisiaj rano, w tej chwili przyjęlibyśmy to rozporządzenie - powiedział Donald Tusk.

Artykuł aktualizowany.