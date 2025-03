Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego od roku nie przyznała Andrzejowi Szejnie poświadczeń, na podstawie których może mieć dostęp do ściśle tajnych informacji. Pomimo braku certyfikatu bezpieczeństwa i rękojmi utrzymania informacji tajnych, wiceminister Szejna miał do nich dostęp dzięki decyzji Radosława Sikorskiego.

- ABW jest instytucją niezależną, kierującą się swoimi zasadami i dobrze, że tak jest - powiedział w rozmowie z Polsat News rzecznik MSZ.

Paweł Wroński dodał, że Andrzej Szejna wpisał w ankietę bezpieczeństwa fakt, że jest alkoholikiem, ale szef MSZ o tym nie wiedział.

- Radosław Sikorski o tym problemie dowiedział się dwa dni temu, kiedy zaprosił pana ministra Szejnę na rozmowę i wtedy pan wiceminister powiedział, że taki problem jest, że taki problem występował, że on z tym walczy i on się z tym problemem uporał - powiedział Paweł Wroński.

Rzecznik doprecyzował też, że ministrowi nie wolno zaglądać w ankiety pracowników.

- Wydaje mi się, że nie ma obowiązku opowiadania tego rodzaju rzeczy przełożonym, ale to jest kwestia do decyzji ministra Szejny i to on powinien się wyspowiadać. To jest jego osobista sprawa - powiedział Wroński.

Andrzej Szejna w tarapatach. Śledztwo w sprawie kilometrówek

Paweł Wroński podkreślił, że postępowanie ws. tzw. kilometrówek dotyczy okresu kiedy Andrzej Szejna był posłem Nowej Lewicy, a więc ministerstwo nie wtrąca się do postępowania. Na ten moment wiceminister przebywa na urlopie.

- Jeśli chodzi o wykonywanie zadań wiceministra spraw zagranicznych, to pan minister Sikorski nie wyrażał zastrzeżeń - powiedział dodając, że Szejna nie ma obecnie dostępu do tajnych informacji, gdyż nie wykonuje swoich obowiązków.