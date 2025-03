Tusk zwrócił się do Sikorskiego. "Należałoby urlopować wiceministra Szejnę"

- Panie ministrze, należałoby urlopować wiceministra Szejnę - powiedział przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk, zwracając się do szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Wcześniej wiceminister Szejna przyznał się do problemów z alkoholem i wydał w tej sprawie oświadczenie.

Przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk odniósł się do sprawy wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny, apelując do jego zwierzchnika, ministra Radosława Sikorskiego, o odesłanie Szejny na urlop i pilne wyjaśnienie wszystkich krążących wokół niego wątpliwości.



Kilometrówki i problem z alkoholem. Andrzej Szejna wydał oświadczenie

Wiceszef MSZ we wtorek rano zamieścił krótki wpis na platformie X.

"Oświadczam: 1. Kilometrówki rozliczone prawidłowo i zaakceptowane przez Kancelarię Sejmu RP. 2. Przygotowane jest zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez B. Maciejewską. 3. Oświadczenie o terapii zostało zweryfikowane przez ABW. Andrzej Szejna" - napisał.

W kolejnym oświadczeniu Szejny dotyczącym jego problemów alkoholowych, czytamy:

"Informuję, że zmierzyłem się z problemem nadużywania alkoholu. Dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół, a w szczególności dr. Bohdana Woronowicza i dr Doroty Woronowicz oraz zespołu terapeutów odzyskałem kontrolę nad zdrowiem. Wszystkich, których dotknął mój problem, przepraszam. Wszystkim, którzy udzielili mi wsparcia, serdecznie dziękuję".

Wcześniej WP ujawniła, że Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód prowadzi postępowanie dotyczące biura poselskiego i tzw. kilometrówek jednego z posłów IX i X kadencji.



Ponadto kilka dni temu "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł opisujący problemy z alkoholem Szejny.

Czarzasty o sprawie Szejny: Akt ważny w stosunku do rodziny, dzieci

Do sprawy odniósł się także we wtorek przewodniczący klubu Lewicy, do którego należy Szejna, Włodzimierz Czarzasty. Pytany o to, czy wiedział o problemach wiceministra, odpowiedział, że "oczywiście".

- Pan Szejna oświadczył, że zmagał się i zmaga z chorobą alkoholową. Myślę, że najważniejsze w jego życiu jest to, że postanowił wreszcie o tym jasno powiedzieć i to nazwać. To akt ważny w stosunku do rodziny, do dzieci - mówił Czarzasty.

Jednocześnie stwierdził, że "przyznanie się w tej chorobie jest chyba najważniejszym momentem".



- Ten moment dzisiaj nastąpił. W momencie, kiedy pan Szejna był zgłaszany na funkcję wiceministra, wypełniał dokumenty dotyczące możliwości dostępu do różnych materiałów. Poinformował, że miał problem alkoholowy. Ten problem był szczególnie widoczny w 2022 roku, o czym prasa pisała niejednokrotnie - relacjonował wicemarszałek Sejmu.

Wskazał, że Szejna poddał się wówczas terapii. - Na tym etapie okazała się skuteczna - zapewnił Czarzasty.

- Ani go nie chcę chwalić, ani nie chcę ganić. (…) Dzisiaj pan Szejna poinformował o tym cały świat i wszystkim nam też jest łatwiej odnosić się do jego przeszłości - powiedział dalej.

Wicemarszałek poruszył też temat pytań o dymisję Andrzeja Szejny z funkcji wiceministra MSZ. - Nigdy nie będę żądał ustąpienia człowieka, który się przyznaje do swojej choroby. Myślę, że dobrze zrobił - podkreślił Włodzimierz Czarzasty.