- Polskie państwo nie broni zachodniej granicy przed napływem nielegalnych migrantów, granicy strzegą polscy patrioci - powiedział kandydat na prezydenta Karol Nawrocki, nawiązując do protestów na granicy z Niemcami. Dodał, że Tusk zrobił konferencję na wschodzie, by odciągnąć uwagę od problemów na zachodzie. Nawrocki zaznaczył, że Polska naraża się na niebezpieczeństwo, odwracając się od NATO.

Podczas spotkania z mieszkańcami w Żurominie (woj. mazowieckie) w niedzielę Nawrocki odniósł się do sobotniej wizyty premiera Donalda Tuska w woj. podlaskim przy granicy Polski z Białorusią. Szef rządu powiedział, że Polska osiągnęła 98-proc. skuteczność w zatrzymaniach prób nielegalnego przekroczenia granicy.

- Jestem zaniepokojony tym, iż konferencja odbyła się w momencie, gdy przez zachodnią polską granicę odbywa napływ nielegalnych migrantów na teren państwa polskiego, a państwo polskie nie wykonuje swoich obowiązków ochrony naszej zachodniej granicy - zaznaczył.

- Nie możemy rozgrywać bezpieczeństwem na wschodzie bezpieczeństwa na zachodzie Polski. Nie możemy w momencie, gdy nielegalni migranci przekraczają naszą zachodnią granicę, odciągać w brutalny, propagandowy sposób uwagi opinii publicznej od naszej zachodniej granicy, która nie jest strzeżona przez państwo polskie, a jest strzeżona przez polskich patriotów, którym dziękuję, że są na granicy polskiej - powiedział kandydat.

- Dlatego wczoraj Tusk zrobił konferencję na wschodzie, by odciągnąć uwagę od problemów na zachodniej granicy – dodał.

Wybory prezydenckie. Nawrocki: Polska naraża się na niebezpieczeństwo

Kandydat przypomniał, że jednym z jego postulatów jest powołanie urzędu ds. walki z nielegalną imigracją. Jego zdaniem taki urząd musi powstać na bazie Urzędu ds. Cudzoziemców.

- Tworząc "NATO-bis" i odwracając się od Sojuszu Północnoatlantyckiego i relacji ze Stanami Zjednoczonymi, Polska naraża się na ogromne zagrożenie - powiedział Nawrocki nawiązując do rezolucji Parlamentu Europejskiego, która dotyczyła kwestii bezpieczeństwa w UE. Polski Sejm przyjął uchwałę dotyczącą rezolucji.

ZOBACZ: "Są najlepszym sondażem". Nawrocki złożył podpisy do PKW

Na pytanie, jak zamierza dotrzeć do młodych wyborców, Nawrocki odparł, że jest kandydatem, na którego mogą zagłosować wszystkie generacje. Podkreślił, że zna problemy młodzieży i wie, że największym problemem są mieszkania.

- Stąd jeden z moich postulatów, że będziemy budować taniej i więcej. Będę prezydentem, który będzie dążył do tego, by uwolnić państwową ziemię dla spółdzielni i samorządów, który zagwarantuje młodzieży tańszy i łatwiejszy dostęp do mieszkań - mówił.

Dodał, że wokół niego skupiło się prawie 200 młodych ludzi, którzy tworzą akcję "Karol inspiruje". W ramach akcji prowadzonej w mediach społecznościowych młodzi deklarują swoje poparcie dla Nawrockiego.

Protesty na granicy z Niemcami. Żądają przywrócenia kontroli

W sobotę kilkaset osób protestowało na moście granicznym z Niemcami w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie) przeciwko polityce migracyjnej w Unii Europejskiej. Domagano się m.in. rozpoczęcia natychmiastowej kontroli granicznej przez stronę polską na wzór tej, jaką Niemcy prowadzą od 2023 r. Poprzedni protest odbył się 8 marca na granicy z Niemcami w Słubicach. Organizatorem jest działacz narodowy Robert Bąkiewicz oraz Kluby Gazety Polskiej.

W piątek na konferencji po szczycie w Brukseli premier Tusk powiedział, że zamykanie granicy z Niemcami i przywracanie sytuacji sprzed wejścia do Unii Europejskiej jest niepotrzebne i uderzałoby w interesy zwykłych ludzi.

ZOBACZ: Donald Tusk po szczycie w Brukseli. "Na serio rusza deregulacja"

Tusk dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że Polska ma wieloletnią umowę z Niemcami o tzw. readmisji migrantów. - Oprócz tego jest tzw. Dublin (rozporządzenie Dublin III - red.), czyli traktatowe zobowiązania UE, że jeśli ktoś się u kogoś zarejestrował jako migrant, azylant, a później sobie przejechał do innego kraju, to ten drugi kraj ma prawo go zawrócić - przekazał.

- Ale poinformowałem partnerów niemieckich, że ze względu na to, ilu przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, i ze względu na presję migracyjną na wschodniej granicy, Polska nie będzie realizowała tych punktów traktatu (porozumienia Dublin). Nie przyjmiemy migrantów z innych krajów europejskich - podsumował szef rządu. Stwierdził też, że w 2023 r., w ostatnim roku rządów PiS, z Niemiec do Polski przekazano więcej migrantów niż za obecnych rządów.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Jeśli nie wyłoni zwycięzcy, drugą turę zapanowano na 1 czerwca. Oto lista kandydatów, który zadeklarowali chęć kandydowania w wyborach:

Artur Bartoszewicz (kandydat niezależny)

Magdalena Biejat (kandydatka Nowej Lewicy)

Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej)

Marcin Bugajski (politolog)

Kamil Całek (działacz społeczny polityczny i sportowy)

Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna)

Jolanta Duda (finansistka)

Sławomir Grzywa (kandydat ugrupowania Sami Swoi)

Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL)

Dawid Jackiewicz (kandydat niezależny)Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)

Dominika Jasińska (kandydatka niezależna)

Jan Kubań (prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego)

Wiesław Lewicki (kandydat Normalnego Kraju)

Maciej Maciak (kandydat Ruchu Dobrobytu i Pokoju)

Eugeniusz Maciejewski (prezes partii PIAST - Jedność Myśli Europejskich Narodów)

Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji)

Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS)

Wojciech Papis (kandydat Bezpartyjnych)

Włodzimierz Rynkowski (przewodniczący partii Związek Słowiański)

Joanna Senyszyn (kandydatka niezależna)

Aldona Skirgiełło (kandydatka Samoobrony)

Krzysztof Stanowski (kandydat niezależny)

Romuald Starosielec (kandydat Ruchu Naprawy Polski)

Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny, przewodniczącego Związkowej Alternatywy)

Paweł Tanajno (kandydat partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców)

Krzysztof Tołwiński (kandydata partii Front, b. poseł PiS i b. wiceminister skarbu państwa)

Rafał Trzaskowski (kandydat KO)

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców)

Adrian Zandberg (kandydat Razem)

Wszystko o zbliżających się wyborach prezydenckich 2025 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym.