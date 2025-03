Biejat podkreśliła, że 8 marca nie jest przypadkową datą jej wystąpienia. - Spotykamy się by mówić o naszych prawach, bezpieczeństwie i codzienności - mówiła w dniu kobiet.

- Nie ma dla mnie znaczenia, w którym kierunku wieje wiatr polityczny. Czy akurat wypada być feministką, czy nie. W 2023 roku wszyscy pozowali na obrońców praw kobiet. Dzisiaj ci sami politycy kopiują Sławomira Mentzena. Ja nie. Ja stoję w tym samym miejscu od zawsze - mówiła .

Magdalena Biejat ostrzega kobiety przed kontrkandydatami

Kandydata lewicy jest przekonana, że po jej słowach prawicowi publicyści, będą pytać, jak można zajmować się prawami kobiet, "kiedy wali się cały światowy porządek".

- Chcecie rozmawiać o bezpieczeństwie? Świetnie, sama mówię o bezpieczeństwie od początku tej kampanii. Ale bezpieczeństwo to nie tylko produkcja armatohaubic. Chcę, żeby każda kobieta była bezpieczna, kiedy trafia do szpitala w zagrożonej ciąży, chcę, żeby każda kobieta była bezpieczna we własnym domu, kiedy mąż czy partner grozi przemocą - wymieniała.

Pokreśliła, że jest jedyną kandydatką, dla której prawa kobiet to priorytet. - Wybierając Karola Nawrockiego czy Sławomira Mentzena same sobie kopiemy grób. To są politycy, którzy uparcie odmawiają nam najbardziej podstawowych praw - przekonywała.

ZOBACZ: "Jako jedyna się nie boję". Magdalena Biejat uderza w Elona Muska

Biejat po raz kolejny odniosła się do osoby kandydatka Konfederacji.

- Sławomir Mentzen chce 10 lat za aborcję, nawet jeśli to ciąża z gwałtu. To polityk, który chce, żebyście o zgodę na rozwód prosiły biskupa. (...) Straszy nas islamem, a sam jest talibem w garniturze - mówiła.

Wróciła też do kandydata wspieranego przez PiS. Stwierdziła, że Nawrocki wymienia słowo "rodzina przez wszystkie przypadki", a sam przyjaźni się z kibolami, naziolami, przestępcami skazanymi za pobicia i sutenerstwo". - Czy jest gorsza forma przemocy wobec kobiet, niż zmuszanie ich do prostytucji? - pytała.

- Czy ktoś komu nie przeszkadza wytatuowana swastyka na plecach kolegi powinien rządzić Polską? Nie - mówiła. - To jest niebezpieczny człowiek, którego musimy zatrzymać - zaapelowała.

Wybory prezydenckie 2025 rok. Lista kandydatów

Polacy ruszą do urn wyborczych 18 maja. Ewentualna druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca. Udział w rywalizacji o fotel głowy państwa potwierdzili już:

Magdalena Biejat (Nowa Lewica),

Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej),

Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna),

Sławomir Grzywa (Sami Swoi),

Szymon Hołownia (Polska 2050/PSL),

Marek Jakubiak (Wolni Republikanie),

Wiesław Lewicki (Normalny Kraj),

Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju),

Sławomir Mentzen (Konfederacja),

Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS),

Joanna Senyszyn (kandydatka niezależna),

Aldona Anna Skirgiełło (kandydatka Samoobrony),

Krzysztof Stanowski (kandydat niezależny),

Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny),

Rafał Trzaskowski (KO),

Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy),

Adrian Zandberg (Razem),

Paweł Tanajno (Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców).

Wszystko na temat zbliżających się wyborów prezydenckich 2025 znajdziesz TUTAJ - w naszym raporcie specjalnym.