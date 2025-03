- Kochany panie prezydencie, może pan zobaczy, mam tutaj rozporządzenie Rady Ministrów - powiedział Donald Tusk podczas posiedzenia rządu. Pokazał dokument wykonawczy do ustawy, która ogranicza prawo do azylu. - Cały czas czekamy na pana podpis - podkreślił premier.

Rozporządzenie dotyczy czasowego ograniczenia prawa do składania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Nowe przepisy de facto oznaczają zawieszenie prawa do azylu.

- Rozporządzenie jest gotowe. Gdyby pana podpis (pod ustawą - red.) pojawiłby się dzisiaj rano, w tej chwili przyjęlibyśmy to rozporządzenie - mówił Donald Tusk, zwracając się do Andrzeja Dudy.

- Byliśmy ostatnio na granicy, ale nie trzeba tam być, żeby wiedzieć, że każdego dnia nasi funkcjonariusze straży granicznej, żołnierze, narażają swoje życie i zdrowie chroniąc granicę przed nielegalnymi próbami przekroczeń. Narasta agresja ze strony osób organizujących przemyt ludzi - argumentował premier.

Donald Tusk o prezydencie: Nie rozumiem

Szef rządu dodał, że obecna możliwość złożenia wniosku o azyl zaraz po przekroczeniu granicy, to jedna "z największych zachęt" do przekraczania granicy. - Tyle krzyczycie, zwracam się tutaj do opozycji, na temat tego, że Niemcy czy ktoś inny będzie nam zwracać migrantów. Najlepszą metodą, żeby w ogóle nie było tego zagrożenia jest nierejestrowanie wniosków azylowych - dodał Tusk.

Wskazał też, że "nie rozumie" dlaczego prezydent nie podpisuje ustawy o prawie azylowym, a każdy dzień to kolejne osoby, które złożą wniosek o ochronę międzynarodową.

Rządowy projekt ustawy zakłada możliwość wprowadzenia czasowego, terytorialnego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Nowelizacji sprzeciwia się wiele organizacji pozarządowych: negatywne opinie, w tym niezgodność ustawy z konstytucją i prawem międzynarodowym, wyrazili przedstawiciele m.in. Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Ustawa azylowa. Kancelaria Dudy o "naciskach"

W poniedziałek w "Graffiti" Marcin Fijołek przytoczył głosy zdziwienia polityków strony rządowej - m.in. Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego - którzy nie dowierzają, iż prezydent jeszcze nie podpisał ustawy. Następnie zapytał swojego gościa o motywacje Andrzeja Dudy w tej kwestii.

- A panowie pamiętają swoje wypowiedzi w sprawie ochrony granicy sprzed kilku lat? To takie dość zabawne, odwracanie kota ogonem i liczenie na amnezję polskiego społeczeństwa - odparła szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka.

- Ta ustawa była procedowana w Sejmie od 19 grudnia. Trzy miesiące (...) Pan prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. To jest skomplikowana materia konstytucyjna, wchodząca również w prawo międzynarodowe. Jest bardzo duży wpływ korespondencji do tej ustawy - argumentowała dalej.

- Wiemy, po co są te naciski i te twitty - podkreśliła szefowa kancelarii prezydenta. Jak oświadczyła, "to nie dotyczy w ogóle ustawy".

