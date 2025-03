Cały aparat państwa poluje na Karola Nawrockiego - takie zdanie wyraził w "Gościu Wydarzeń" Marcin Mastalerek. Podkreślił przy tym, że "to nie jest równa kampania prezydencka". - Nikt tego w ogóle z nich nie ukrywał, mało tego Donald Tusk to obiecywał - dodał. Zdaniem szefa gabinetu prezydenta na takich zabiegach najbardziej traci Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Cały aparat państwa, wszystkie służby polują na Karola Nawrockiego. To nie jest równa kampania, on mierzy się z całym aparatem państwowym - stwierdził w "Gościu Wydarzeń" Szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek, odnosząc się w ten sposób do nieoficjalnych informacji mediów w sprawie znajomości kandydata na prezydenta z neonazistą o pseudonimie "Śledziu".

Jak podkreślił podczas rozmowy, "dziś całe państwo Donalda Tuska działa po to, aby zniszczyć, anihilować Prawo i Sprawiedliwość".

- Nikt tego w ogóle z nich nie ukrywał, mało tego Donald Tusk to obiecywał - podkreślił.

Marcin Mastalerek o Szymonie Hołowni. "Dziś trzecią drogą jest Konfederacja"

Kto za to płaci cenę? Zdaniem współpracownika prezydenta są to Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. - Oni mówili, my będziemy "trzecią drogą", a Donald Tusk obiecywał zemstę. Donald Tusk się mści, a traci Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Szymon Hołownia powinien dotrzymać słowa, jeżeli powiedział, że będzie "trzecia drogą", to powinien nią być - dodał.

W opinii Marcina Mastalerka "dziś to Konfederacja zaczyna być Trzecią Drogą. - Ludzie zobaczyli, że to była nieprawda, stąd problemy tzw. "trzeciej drogi" - zaznaczył.

Sławomir Mentzen goni Karola Nawrockiego. "Musiałby wydarzyć się cud"

Szef Gabinetu Prezydenta odpowiedział także na pytanie, czy dojdzie do mijanki w sondażach między Sławomirem Mentzenem a Karolem Nawrockim. - Nie ma jeszcze mobilizacji, dziś Polska żyje sprawami międzynarodowymi, Ukrainą, Donaldem Trumpem. Mało mówi się o wyborach, dlatego te sondaże oddają pewne chwilowe zjawiska - stwierdził.

- Jestem przekonany, ze w 99 proc. jest to niemożliwe, musiałby się wydarzyć cud. PiS ma zbyt dużą bazę wyborców i to w najliczniejszych grupach, tych które idą zawsze zmobilizowane, a Konfederacja jeszcze ma zbyt małą - dodał.

- Oczywiście zawsze może zdarzyć się cud, o ile PiS nie popełni jakichś strasznych, kardynalnych błędów - zaznaczył.

