Związkowcy z Sierpnia 80 alarmowali w ostatnich dniach o niewłaściwym zachowaniu jednego z dyrektorów kopalni Zofiówka należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Według nich przełożony stosował "białoruskie praktyki", a ponadto zmuszał górników do składania podpisów pod zgodami przeniesienia do innych zakładów.

"Uporczywe nękanie telefoniczne w soboty, przymusowe spotkania po nocnych zmianach, konfiskata telefonów komórkowych – to tylko wierzchołek góry lodowej!" - czytamy w komunikacie związkowców.

Kopalnia Zofiówka. Sierpień 80: Dyrektor zastrasza górników

Jak dodali autorzy pisma, górnicy są "zastraszani", a ich stan jest "dramatyczny". "Wielu z nich to wieloletni pracownicy, samotni rodzice i opiekunowie nieletnich dzieci. Czy tak traktuje się ludzi, którzy poświęcili swoje życie tej firmie?" - pytają.



W związku z tym Sierpień 80 poinformował, że do władz JSW S.A. trafiło w sprawie nadużyć przełożonego. Związkowcy żądają w nim, aby doszło do "natychmiastowego zaprzestania rażących, skandalicznych i naruszających prawo praktyk", których ich zdaniem dopuścił się dyrektor.

"Stanowczo podkreślamy, że cytowane wypowiedzi, takie jak: "Jeżeli dzisiaj tego nie podpiszesz, oferta się już nie powtórzy i zostanie rozwiązana umowa o pracę", noszą znamiona praktyk zastraszania (...). Mając na uwadze wagę sprawy, jesteśmy gotowi do upublicznienia nagrania jednej z takich rozmów" - ostrzegli.

"Białoruskie praktyki" dyrektora z Zofiówki? JSW: Przyjrzymy się sprawie

Jak przekazała JSW dziennikarzom "Dziennika Zachodniego", firma wie o sprawie i zapewnia, że przyjrzy się szczegółom. - Sprawa zostanie potraktowana z pełną uwagą i zgodnie z przyjętymi zasadami - poinformował Wojciech Sury, rzecznik prasowy spółki.

Podkreślił jednocześnie, że podobnie przedsiębiorstwo traktuje wszystkie inne sygnały, które dotyczą wszelkich nieprawidłowości, niezależnie od tego, kto i w jaki sposób postanowił je zgłosić.

