Zajmujący się deregulacją zespół Rafała Brzoski przedstawił projekt "Pakietu kolejkowego". Zgodnie z nim od 2028 roku polscy pacjenci mieliby znacznie krócej oczekiwać na wizytę u lekarza. Istotą pomysłu jest specjalny system, który pozwoli na elektroniczną rejestrację do lekarzy. Oprócz tego wspomniano o możliwości odwołania wizyty za pomocą SMS-a, maila czy asystenta głosowego.

Rafał Brzoska, prezes InPostu i kierujący zespołem "SprawdzaMy" w sprawie deregulacji przepisów, zgłosił kolejną propozycję. Jak poinformowano, dotyczy ona wprowadzenia centralnej, elektronicznej rejestracji do lekarzy. Oprócz tego pojawić miałby się zaawansowany system powiadomień o wizytach, razem z opcją ich odwołania.

Projekt nosi nazwę "Pakiet kolejkowy", a jego głównym celem jest skrócenie kolejek do lekarzy. W propozycji zespołu Brzoski znalazł się "obowiązek prowadzenia centralnej rejestracji wizyt za pośrednictwem systemu od dnia 1 stycznia 2028 roku dla wszystkich placówek mających kontrakt z NFZ".

Szybciej na wizytę u lekarza? "Pakiet kolejkowy" zespołu Rafała Brzoski

System ma być rozwiązaniem dla sprawnego świadczeń z zakresu podstawowej opieki medycznej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego i uzdrowiskowego czy programów profilaktycznych. W harmonogramie ma być widoczna każda wizyta realizowana przez placówkę, a także wolne miejsca na przyjęcie pacjenta.

Równie ważnym elementem pakietu będzie zautomatyzowany system powiadomień o zbliżających się wizytach z możliwością ich odwołania za pomocą SMS-a, mailowo lub asystenta głosowego. "Wprowadzenie Pakietu kolejkowego pozwoli lepiej wykorzystać zasoby w ochronie zdrowia, a co za tym idzie - zrealizować więcej za te same pieniądze" - zaznaczyli autorzy pomysłu.

Donald Tusk spotkał się z Rafałem Brzoską. Zapowiada zmiany w prawie

W poniedziałek odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska ze stroną społeczną w sprawie deregulacji. - Tak się z panem Rafałem Brzoską umówiliśmy, że będziemy równolegle do wspólnych prac z przedstawicielami rządu (...) przygotowywali rekomendacje do zmian w prawie europejskim, tam, gdzie wydają się one niezbędne - wskazał szef rządu.

- Impuls, który daliście państwo - swoją determinacją i świeżością - w myśleniu o deregulacji staramy się już przetwarzać na impuls europejski. Jak na możliwości Komisji Europejskiej mam bardzo optymistyczne wieści z Brukseli. Fakt, że KE zdecydowała się na konkretne akty deregulacyjne, na wycofanie 40 aktów prawnych - wyliczał premier.

wb/wka / PAP / Polsatnews.pl