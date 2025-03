Amunicję mamy na pięć dni wojny? Szef BBN: Możliwe w wielu obszarach

Szef BBN w "Gościu Wydarzeń" odniósł się do obecnego stanu amunicji, jaki znajduje się do dyspozycji polskiej armii. Prowadzący zapytał, czy zapasów rzeczywiście może wystarczyć jedynie na pięć dni wojny. - Jest to możliwe w wielu obszarach, typach amunicji, ale nie można tego powiedzieć, że we wszystkich typach środków mamy taką samą sytuację - stwierdził gen. Dariusz Łukowski.

Jak uściślił, "zależy to od tego, o jakich środkach bojowych mówimy". - Do jakiego sprzętu, bo pamiętajmy, że w naszej armii mamy jeszcze miks starego typu sprzętu i to dotyczy głównie tego obszaru przestarzałej techniki, do której już nie produkujemy środków bojowych. Dysponujemy więc tym, co zgromadziliśmy lata temu (...) i oczywiście z rożnym powodzeniem - wyjaśniał.

Szef BBN o ataku Rosji na Polskę. "Prowadzenie obrony tydzień lub dwa"

Wojskowy tłumaczył również, jak długo Polska jest w stanie odpierać ataki w przypadku potencjalnej agresji Rosji z obwodu królewieckiego czy Białorusi, zanim nadejdzie pomoc ze strony sojuszników. - Myślę, że w zależności od sposobu prowadzenia tej walki, ta obrona mogła być prowadzona przez tydzień lub dwa przy dzisiejszym poziomie zapasów - stwierdził.

Jak dodał szef BBN, "jesteśmy na takim etapie, że to zagrożenie odsuwamy w czasie", a jednocześnie - jego zdaniem - budujemy potencjał sił zbrojnych każdego dnia. - Liczymy na to, że w ciągu tych dwóch, trzech lat, które zyskujemy dzięki temu, ze Ukraina stawia opór (…) odbudujemy na tyle potencjał, że będziemy realnie mogli przeciwstawić się agresji Rosji - wyjaśnił gen. Łukowski.

