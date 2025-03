W ciągu dwóch miesięcy 2025 roku do kraju pochodzenia deportowano ponad 1300 osób wobec 700 w tym samym okresie roku ubiegłego. Oznacza to wzrost o 85 proc. - wynika z danych Komendy Głównej Straży Granicznej. To odpowiedź służb na problem rosnącej przestępczości cudzoziemców w Polsce. Wśród odesłanych do swoich państw najwięcej było obywateli Gruzji, Białorusi i Mołdawii.