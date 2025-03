"Mamy najmocniejsze karty". Trzaskowski tłumaczy, jak rozmawiać z Trumpem

- Rozmawiając z prezydentem Trumpem, po prostu powiedziałbym jasno, że my mamy bardzo mocne karty - stwierdził Rafał Trzaskowski w programie "Najważniejsze pytania" w Polsat News. - My mamy najmocniejsze karty, jakie można mieć. W związku z tym z Trumpem trzeba rozmawiać spokojnie, po partnersku - dodał kandydat na prezydenta.

Na początku programu kandydat na prezydenta został zapytany, czym się różni dzisiejszy Rafał Trzaskowski od tego sprzed pięciu lat.

- Więcej doświadczenia, więcej zmarszczek - stwierdził. Dopytywany o poglądy, odpowiedział, że są one "identyczne".

- Nie pamiętam, żeby pięć lat temu mówił pan tak dużo chociażby o tym, jak wspierać polskich przedsiębiorców. Tamta kampania szła w zupełnie inną stronę - zwrócił uwagę Piotr Witwicki. - A pięć lat temu była wojna w Ukrainie? A pięć lat temu przeżyliśmy COVID? A pięć lat temu Chiny zmieniły już swoją politykę na asertywną? A pięć lat temu był inny zupełnie Donald Trump - przypomniał Trzaskowski.

"Dwa lata temu miałem identyczne zdanie". Trzaskowski o sytuacji na granicy

- Uwypuklamy pewne tezy i to jest naturalne, że priorytety się zmieniają, co nie znaczy, że zmienia się sposób widzenia świata. Dzisiaj musimy być samowystarczalni, musimy inwestować w swój własny przemysł, bo cały świat się zmienił i wywrócił do góry nogami - dodał.

- Mówię w to, w co wierzę. Dla mnie całkowicie naturalne jest, że dzisiaj musimy stawiać na samowystarczalność. 10-15 lat temu nie trzeba było w ten sposób myśleć, ale świat się zmienił - podkreślił.

Pytany o zmianę stanowiska ws. ochrony granic, Trzaskowski przypomniał, że z zawodu jest analitykiem stosunków międzynarodowych.

- W związku z tym analizuję świat. (...) Sytuacja 10 lat temu była zupełnie inna niż dzisiaj. 10 lat temu mieliśmy do czynienia z presją migracyjną, która była wywołana wojną w Syrii i mieliśmy do czynienia z prawdziwymi migrantami. Dzisiaj mamy natomiast do czynienia z wojną hybrydową - ocenił.

- Dla mnie jest całkowicie naturalne, że w tej chwili mówimy twardo, że musimy zabezpieczyć granice, bo to zagraża naszemu bezpieczeństwu - powiedział.

Pytany, czy dwa lata temu to również był to element wojny hybrydowej, odpowiedział, że "oczywiście, że był". - Ja trzy, czy cztery lata temu miałem identyczne zdanie na temat tego, co się dzieje na naszej wschodniej granicy. Zarówno wtedy jak i dziś była to wojna hybrydowa - podkreślił.

Trzaskowski tłumaczy, jak rozmawiać z Trumpem

Rafał Trzaskowski był również pytany, jak rozmawiałbym z Donaldem Trumpem, gdyby został prezydentem, zwrócił uwagę, że "teraz Trump dużo bardziej wyraziście niż za swojej pierwszej kadencji, mówi o pewnego rodzaju transakcyjności w polityce".

Przypomniał, że podczas rozmowy w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim, Trump stwierdził, że prezydent Ukrainy ma słabe karty.

- Niespecjalnie nam się to spodobało, bo wierzymy, że trzeba wywierać większą presję na atakującym niż na atakowanym. Ale generalnie rzecz biorąc ja rozmawiając z prezydentem Trumpem powiedziałbym jasno, że my mamy bardzo mocne karty - powiedział.

- Wydajemy najwięcej pieniędzy w relacji do PKB na obronność, kupujemy mnóstwo amerykańskiego sprzętu, jesteśmy mega wpływowi w UE, jesteśmy najbardziej proamerykańskim krajem w UE i bez nas nie da się załatwić problemu Ukrainy, ani dzisiaj, ani później odbudować Ukrainy - stwierdził.

- My mamy najmocniejsze karty jakie można mieć - dodał. - W związku z tym z Trumpem trzeba rozmawiać spokojnie, po partnersku - podkreślił.

- Gdyby 15 lat temu ktoś powiedziałby mi, że my jako Polska możemy rozgrywać sprawy międzynarodowe z Ameryką na takim samym poziomie jak Francja, to bym się uśmiechnął. Dzisiaj uważam jednak, że możemy to robić, bo dzisiaj jesteśmy z zupełni innym miejscu geopolitycznym - dodał.

Rafał Trzaskowski zabrał również głos na temat polityki migracyjnej Polski w kontekście polityki UE. - Jeżeli ma się argumenty i jest się twardym to się wpływa na zmianę unijnej polityki - powiedział.

Przypomniał, że Polska przyjęła miliony Ukraińców. - Więc my zrobiliśmy swoje jeśli chodzi o solidarność. Jeżeli ktoś mówi, że będziemy płacić za nieprzyjęcie imigrantów, to ja mówię, że zapłacimy za te 20 tysięcy, których nie przyjęliśmy, ale wy nam zapłaćcie za miliony Ukraińców - powiedział.

- My mamy komuś płacić? Przecież my przyjęliśmy miliony Ukraińców - dodał.

- Ja w 2015 roku wpisałem w konkluzję szczytu UE to, że jeżeli my mamy uczestniczyć w jakichkolwiek rozwiązaniach dotyczących migracji, to trzeba uznać nasz wysiłek, jeżeli chodzi o pomaganie Ukrainie, bo już wtedy się bałem, że będziemy mieli falę uchodźców po Krymie - przypomniał.

- Więc jeżeli ktoś chce, żebyśmy my płacili, to niech oni najpierw zapłacą nam za Ukraińców. Dla mnie to jest absolutnie jasne - stwierdził.

