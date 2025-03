Brytyjski premier Keir Starmer wyznał, że po kłótni w Gabinecie Owalnym strona amerykańska naciskała na rząd w Londynie, oczekując krytycznych wypowiedzi pod adresem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Pomyślałem, że lepiej będzie chwycić za słuchawkę i porozmawiać z obiema stronami, aby spróbować skłonić je do pogodzenia się - powiedział w wywiadzie dla "The New York Times".