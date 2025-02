Prezydent USA Donald Trump spotkał się w czwartek w Waszyngtonie z brytyjskim premierem Keirem Starmerem.

- Nie mamy jeszcze umowy. Mamy Rosję. Mamy Ukrainę. Myślę, że jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie. Myślę, że Rosja bardzo dobrze się zachowuje - stwierdził Trump przed rozmową ze Starmerem, odnosząc się do kwestii negocjacji z Rosją. Zastrzegał jednak, że o wysłaniu ewentualnych sił pokojowych można będzie mówić dopiero po zawarciu układu, co jego zdaniem jest trudniejsze niż rozlokowanie żołnierzy.

Pytany o to, czy ufa Putinowi, Trump stwierdził, że kieruje się zasadą "trust but verify" ("ufaj, ale sprawdzaj"), lecz zaznaczył, że ma pewność, iż porozumienie, jakiekolwiek będzie, utrzyma się.

ZOBACZ: Radosław Sikorski o pomocy Ukrainie. "Polska nie wyśle wojsk"

- Rozmawiałem z nim. Znam go od dawna, musieliśmy przejść przez rosyjskie oszustwo razem (aferę "Russiagate" - red.). To nie było dobre. To było niesprawiedliwe (...) i oni też musieli przez to przechodzić - mówił Trump o Putinie. Podkreślił przy tym, że świetne relacje ma również z Wołodymyrem Zełenskim.

Trump: Naprawdę tak powiedziałem?

Zapytany o to, czy nadal uważa ukraińskiego prezydenta za dyktatora, Trump udał zdziwienie i odparł: - Naprawdę tak powiedziałem? Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałem.

Przyznał, że przez pewien czas jego relacje z Zełenskim były trudne, dlatego że chciał - podobnie jak rzekomo robi to Europa - odzyskać pieniądze zainwestowane w pomoc Ukrainie.

ZOBACZ: Deklaracja Putina ws. zakończenia wojny. Wspomniał o Stanach Zjednoczonych

Brytyjski premier poprawił jednak Trumpa, kiedy ten ponownie twierdził, że europejska pomoc dla Ukrainy polega na pożyczkach.

Wojna na Ukrainie. Donald Trump o umowie na minerały

Pytany o to, czy USA będą zabezpieczać pokój w Ukrainie, Donald Trump powiedział, że taką gwarancją bezpieczeństwa będzie umowa o minerałach z Ukrainą.

- Będzie tam pracować wiele osób, więc w tym sensie jest to bardzo dobre. Można powiedzieć, że to jest zabezpieczenie. Nie sądzę, aby ktokolwiek z nami tam pogrywał, jeśli będziemy tam z wieloma pracownikami i będziemy mieli do czynienia z ziemiami rzadkimi i innymi rzeczami, których potrzebujemy dla naszego kraju - mówił Trump. Po raz kolejny wykluczył członkostwo Ukrainy w NATO, lecz zapewnił, że będzie starał się, by Ukraina zachowała jak najwięcej swojego terytorium.

- Zobaczymy, czy uda nam się to odzyskać albo czy uda nam się odzyskać sporą część dla Ukrainy, jeżeli to możliwe. Będziemy o tym rozmawiać - powiedział.

Waszyngton. Donald Trump z zaproszeniem od króla Karola

Pytany o dążenia Starmera do zbliżenia z Unią Europejską, Trump odpowiedział, że uważał, iż Wielka Brytania podjęła dobrą decyzję w sprawie Brexitu, i wyraził przekonanie, że przyszłe stulecia tylko potwierdzą jego słuszność. Powtórzył przy tym swoje pretensje do Europy w sprawach handlowych i NATO.

Podczas powitania Starmer wręczył też Trumpowi list od króla Karola, zapraszając go do złożenia "bezprecedensowej" drugiej wizyty państwowej w Wielkiej Brytanii.

WIDEO: Najnowsze informacje o stanie zdrowia papieża Franciszka. Raport z Rzymu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / PAP