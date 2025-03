- To bardzo złożona kwestia i jest dużo pracy do wykonania. Jesteśmy dopiero na początku - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odnosząc się do rozmów pokojowych z Ukrainą. Strony konfliktu spotkają się w poniedziałek w Arabii Saudyjskiej, aby dalej dyskutować na temat możliwości zawieszenia broni. Kreml zapowiedział w niedzielę, że głównym tematem rozmów będzie porozumienie zbożowe.