W niedzielę większość Polski będzie doświadczać zachmurzenia. Najładniejsza pogoda będzie na zachodzie oraz północy kraju. Temperatura będzie tam wynosić między 12, a 14 st. C.

Na pozostałym obszarze Polski na ogół będzie pochmurno z miejscowym deszczem, najsilniejszym na wschodzie. Wysoko w Tatrach można się spodziewać opadów śniegu.

Temperatura szacowana jest na od 8 st. C na północnym wschodzie, około 11 st. C w centrum do 14 st. C na zachodzie i południu.

IMGW: Wieczorem możliwe będą burze

"Pod koniec dnia niezbyt silne burze możliwe będą w Sudetach i lokalnie na Opolszczyźnie" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na platformie X.

Synoptycy ostrzegają również przed możliwym porywistym wiatrem oraz opadami do 5 mm/h.

Jest prawdopodobne, że niezbyt silne burze z porywistym wiatrem i opadami deszczu do 5 mm/h wejdą do Polski pod wieczór.

Jak informuje Instytut obecność burz będzie związana głównie z przemieszczaniem się komórek znad Czech.

Prognoza burzowa obowiązuje od niedzieli godz. 8 i potrwa do godz. 20.

