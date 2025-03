"Są najlepszym sondażem". Nawrocki złożył podpisy do PKW

- Ponad 1,3 mln osób, które złożyło swoje podpisy pod listami poparcia, jest dowodem na to, że jest nas wielu zdeterminowanych do tego, aby iść do zwycięstwa w wyborach 18 maja - mówił Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta, popierany przez PiS. Oznajmił, że "to najwięcej podpisów zebranych przez sztaby kandydatów". - Są najlepszym sondażem - dodał.