Lekarze z rzymskiej Polikliniki Gemelli poinformowali, że papież Franciszek zostanie w niedzielę wypisany ze szpitala i wróci do Watykanu. Ojciec Święty przebywa w szpitalu od 14 lutego, gdy trafił tam z powodu obustronnego zapalenia płuc. Podczas hospitalizacji papież doświadczył dwóch krytycznych momentów, kiedy jego życie było zagrożone.

Opiekujący się papieżem doktor Sergio Alfieri przekazał, że chociaż stan Franciszek jest stabilny, to nie jest on jeszcze w pełni wyleczony, a pełen powrót do zdrowia zajmie "dużo czasu".

Dodał, że po wyjściu ze szpitala Ojciec Święty będzie potrzebował dwóch miesięcy na rekonwalescencję i odpoczynek.

- W czasie tych dwóch miesięcy papież powinien unikać spotkań z dużymi grupami oraz aktywności wymagających dużego wysiłku - podkreślił lekarz.

Doktor Alfieri wyjawił również, że podczas hospitalizacji papież doświadczył dwóch krytycznych momentów, kiedy jego życie było zagrożone.

Wcześniej w sobotę biuro prasowe Watykanu przekazało, że papież zamierza pokazać się w niedzielę w południe w oknie Polikliniki Gemelli, by pozdrowić i pobłogosławić wiernych na zakończenie modlitwy Anioł Pański.

Papież musi na nowo nauczyć się mówić

Papież od 36 dni przebywa w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc. W ostatnich dniach informowano o stopniowej, lekkiej poprawie stanu Franciszka.

W piątek lekarze poinformowali, że stan zdrowia Ojca Świętego pozostaje stabilny oraz odnotowano "pewną niewielką poprawę", jeśli chodzi o jego aktywność motoryczną i oddychanie.

Rodak papieża, kardynał Victor Manuel Fernandez, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, poinformował z kolei, że po przebytej tlenoterapii Franciszek musi na nowo nauczyć się mówić.

