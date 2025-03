O. Adam Schulz zmarł w piątek przed godziną 23.00 w infirmerii Kolegium Jezuitów w Gdyni - poinformowano na stronie Konferencji Episkopatu Polski. "Odszedł do Pana w 74. roku życia, 54. roku powołania zakonnego i 46. roku kapłaństwa" - czytamy.

Studiował w USA, pracował jako nauczyciel

O. Adam Schulz urodził się 18 marca 1952 r. w Gdańsku. Ukończył Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku, gdzie w 1971 roku zdał maturę. We wrześniu tego samego roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1973 roku.

Studiował filozofię (w Krakowie) oraz teologię (w Warszawie). 6 stycznia 1979 roku przyjął święcenia diakonatu, a 31 lipca 1979 kapłańskie.

Po święceniach pracował w Piotrkowie Trybunalskim jako nauczyciel religii i duszpasterz studentów oraz kapelan szpitala, a także animator Odnowy Charyzmatycznej (1979-1981). W latach 1981-1985 posługiwał studentom w Warszawie, gdzie studiował katechetykę na Akademii Teologii Katolickiej (ATK).

W latach 1985-1986 studiował w Oakland w Kalifornii, a następnie powrócił do Warszawy, gdzie został mianowany asystentem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh) w Polsce, a także angażował się w dawanie Ćwiczeń Duchowych. Dnia 2 lutego 1988 roku złożył w Warszawie uroczystą profesję zakonną na ręce o. Stanisława Opieli SJ.

Pierwszy rzecznik Konferencja Episkopatu Polski

16 czerwca 1990 roku został mianowany rektorem Kolegium Jezuitów w Warszawie przy ul. Rakowieckiej i pełnił ten urząd od 15 września 1990 roku do 14 września 1997 roku.

Pracował w Radzie Ruchów Katolickich, najpierw jako sekretarz, a następnie przewodniczący. W 1998 roku Konferencja Episkopatu Polski mianowała go dyrektorem biura informacji i pierwszym rzecznikiem Episkopatu Polski. Stanowisko to piastował do 2004 roku. W tym czasie pomagał też w tworzeniu instytucji rzeczników prasowych w diecezjach oraz w innych instytucjach kościelnych.

W latach 2005-2011 był przełożonym wspólnoty przy ul. Świętojańskiej w Warszawie i rektorem Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, a także wicedziekanem dekanatu staromiejskiego.

Od 2011 roku był członkiem wspólnoty jezuitów przy parafii św. Szczepana na Mokotowie, gdzie pomagał w pracy duszpasterskiej. Do śmierci pełnił funkcję przewodniczącego Rady Ruchów Katolickich, organizował różne konferencje dla świeckich i często był proszony przez biskupów o opinię na temat ruchów w Kościele katolickim (w latach 2006-2011 był konsultantem Konferencji Episkopatu Polski ds. apostolstwa świeckich).

W latach 1998-2000 i 2003-2011 wykładał w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

dk / Polsatnews.pl