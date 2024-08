Ks. Tadeusz Krzywiński został znaleziony w parafii w Piszu, gdzie był proboszczem. O śmierci poinformowała w lakonicznym komunikacie diecezja w Ełku. Z informacji prokuratury wynika, że w sprawie jest wiele znaków zapytania - nie wiadomo, jak doszło do śmierci duchownego. Polsatnews.pl ustalił, że nie jest wykluczany udział osób trzecich.

W poniedziałek diecezja w Ełku poinformowała o "niespodziewanej śmierci śp. ks. Tadeusza Krzywińskiego, proboszcza parafii pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu". Duchowny miał 53 lata.

We wtorek natomiast Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przekazała, że sprawa może mieć wątek kryminalny. Śmierć mężczyzny nastąpiła na skutek rany zadanej ostrym narzędziem w klatkę piersiową. - Ciało odnaleziono w poniedziałek - przekazał polsatnews.pl rzecznik prokuratury Daniel Brodowski.

Ksiądz Tadeusz Krzywiński z Pisza nie żyje. Prokuratura bada kilka scenariuszy

Przeprowadzona we wtorek sekcja zwłok potwierdziła, że do śmierci przyczyniła się rana zadana prawdopodobnie nożem. - Obrażenia te spowodowały zgon, ale nie wiemy, w jakich okolicznościach powstały. Sekcja zwłok nie dała na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi - wyjaśnił Brodowski.

ZOBACZ: Tragedia w górach. Nie żyje 25-letni ksiądz

Jak dodał, rozważne są różne scenariusze: samobójstwo, zabójstwo i nieumyślne spowodowanie śmierci. - Nie możemy ani potwierdzić ani zaprzeczyć udziałowi osób trzecich - podkreślił prokurator.

Wiadomo, że ksiądz mieszkał na plebanii sam, choć w budynku było kilka pomieszczeń zajmowanych przez inne osoby. Nic nie wskazuje na to, by sprawa miała charakter rabunkowy, bo nie doszło tam do kradzieży. Obecnie policja i prokuratura przesłuchują osoby z otoczenia księdza i te, które w ostatnim czasie miały kontakt z duchownym. Jak dotąd nikomu nie postawiono zarzutów.