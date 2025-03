Renta wdowia to świadczenie umożliwiające osobom uprawnionym do renty rodzinnej po zmarłym małżonku jednoczesne pobieranie własnej emerytury lub renty. Od 1 lipca 2025 roku świadczenie to będzie wypłacane w wysokości 15 proc. drugiego świadczenia, a od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie do 25 proc.

W praktyce oznacza to, że osoba uprawniona otrzyma całość swojego świadczenia (np. emerytury) oraz procentowy dodatek z renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Jeśli świadczenie po zmarłym partnerze było wyższe, to procent ten nalicza się od niego, co powiększy sumę otrzymywanych pieniędzy.

Jak uzyskać rentę wdowią?

Aby otrzymać rentę wdowią, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak akt zgonu małżonka oraz potwierdzenie prawa do renty rodzinnej i własnego świadczenia.

ZOBACZ: Wyjazd do sanatorium będzie droższy. Od 1 maja kolejne podwyżki opłat

Dokumenty można dostarczyć osobiście w placówce ZUS, przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wysokość renty wdowiej

Wysokość renty wdowiej jest ustalana indywidualnie, jednak obowiązuje maksymalny próg, który nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od 1 marca 2025 roku minimalna emerytura wzrosła do 1878,91 zł brutto, co oznacza, że maksymalna renta wdowia wynosi obecnie 5636,73 zł brutto.

Nie oznacza to jednak, że każda osoba uprawniona otrzyma pełną kwotę. Wysokość świadczenia zależy od sumy emerytury lub renty rodzinnej oraz modelu pobierania renty wdowiej, który wybierze senior.

Przyczyny wzrostu wartości renty wdowiej

Wzrost wartości renty wdowiej wynika z corocznej waloryzacji emerytur i rent, mającej na celu utrzymanie realnej wartości świadczeń w obliczu inflacji. Wskaźnik waloryzacji na 2025 rok wyniósł 5,5 proc. To wpłynęło na podniesienie minimalnej emerytury do 1878,91 zł brutto i tym samym zwiększyło maksymalną wysokość renty wdowiej.

ZOBACZ: Emerytura wyższa o setki złotych? Kluczowy jest ten termin

Sama renta wdowia może być wsparciem dla osób starszych, które po śmierci małżonka odczuły znaczne pogorszenie sytuacji finansowej. Nowe świadczenie może poprawić ich bezpieczeństwo materialne i ułatwić codzienne funkcjonowanie.

WIDEO: Na pomoc ratownikom. Szczerze o pieniądzach odc. 264 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl