Emerytura wyższa o setki złotych? Kluczowy jest ten termin

Każdego roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeprowadza waloryzację składek na kontach emerytalnych. Regulują to zapisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Działanie to ma to na celu dostosowanie wartości świadczeń do inflacji i wzrostu wynagrodzeń, tak aby przyszłe emerytury nie traciły na wartości. Odbywa się to poprzez pomnożenie zgromadzonych środków przez wskaźnik waloryzacji, który co roku jest inny. Zależy bowiem od tempa wzrostu sumy przypisów składek na ubezpieczenia społeczne, czyli mówiąc prościej - od dynamiki gospodarki, a zwłaszcza od wzrostu wynagrodzeń i poziomu zatrudnienia.

Prognozy dotyczące wskaźnika waloryzacji składek za 2024 rok

Według analiz ekspertów, w tym Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich, tegoroczny wskaźnik waloryzacji może wynieść około 14,2-14,3 proc. Oznacza to, że osoby posiadające duże oszczędności na kontach emerytalnych mogą liczyć na znaczne zwiększenie wartości swoich składek.

Tak wysoka waloryzacja to efekt rosnących wynagrodzeń oraz dobrej kondycji gospodarki. Ostateczną wartość wskaźnika poznamy po opublikowaniu przez ZUS danych dotyczących sumy przypisów składek za czwarty kwartał ubiegłego roku. Obecnie dostępne są jedynie wartości za pierwsze trzy kwartały.

Jak wyglądały wskaźniki waloryzacji w poprzednich latach?

Tegoroczna waloryzacja składek zapowiada się jako wyjątkowo korzystna. W poprzednich latach wskaźniki kształtowały się następująco:

2023 rok - 14,8 proc.

2022 rok - 9,33 proc.

2021 rok - 5,41 proc.

Tendencja wzrostowa wskazuje na poprawiającą się sytuację gospodarczą, co pozytywnie przekłada się na wysokość przyszłych świadczeń.

Dlaczego warto przejść na emeryturę w lipcu?

Jak podkreśla Łukasz Kozłowski w analizach wykonanych dla "Faktu", przejście na emeryturę po czerwcowej waloryzacji (czyli w lipcu) jest znacznie bardziej opłacalne niż decyzja o zakończeniu aktywności zawodowej na początku roku.

Jeśli ktoś zdecyduje się na przejście na emeryturę w maju lub czerwcu, wysokość świadczenia będzie obliczona na podstawie zgromadzonych składek sprzed waloryzacji. Natomiast osoby, które poczekają do lipca, otrzymają świadczenie uwzględniające już zwaloryzowaną kwotę składek. Może to oznaczać wzrost emerytury nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

Osoby zbliżające się do wieku emerytalnego, które mają możliwość wyboru terminu zakończenia aktywności zawodowej, powinny rozważyć złożenie wniosku w lipcu. Dzięki waloryzacji składek mogą zagwarantować sobie wyższe świadczenie na lata. Warto więc dokładnie przeanalizować dostępne opcje i skorzystać z mechanizmów, które pozwolą na zwiększenie emerytury.

