Pogrzeb Barbary Skrzypek. Wydarzenie o charakterze prywatnym

Pogrzeb wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS Barbary Skrzypek odbędzie się w sobotę w Gorlicach. Na uroczystości pogrzebowej pojawią się prominentni politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezydent Andrzej Duda.

Wśród gości zjawią się między innymi prezes Jarosław Kaczyński oraz kandydat na fotel prezydencki Karol Nawrocki.

Wydarzenie będzie miało charakter prywatny. Jak poinformował w piątek na platformie X rzecznik PiS Rafał Bochenek, media proszone są o uszanowanie uroczystości i nierelacjonowanie pogrzebu.

Barbara Skrzypek nie żyje. Jarosław Kaczyński wspomina urzędniczkę

W uroczystości pogrzebowej w Gorlicach udział weźmie prezydent Andrzej Duda. Do śmierci urzędniczki odniósł się w trakcie swojego niedawnego oświadczenia. - Nikt z nas nie spodziewał się, że może dojść do takiej sytuacji - przekazał w oświadczeniu kilka dni temu.

Z kolei Jarosław Kaczyński wspominał swoją bliską współpracowniczkę, jako osobę "niebywałą". Dodał przy tym, że była mu bardzo bliska.

- Była po prostu niebywała. Była nieprawdopodobnie pracowita i bardzo dzielna, bo miała strasznie trudne życie osobiste - podkreślił w ostatnim czasie prezes PiS.

Sugestie polityków PiS. Minister sprawiedliwości wyraża sprzeciw

Politycy PiS, uważają, że jest związek między przesłuchaniem Barbary Skrzypek a jej śmiercią. Rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak podkreśliła, że szef Ministerstwa Sprawiedliwości Adam Bodnar wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wypowiedzi, które łączą śmierć Skrzypek z jej przesłuchaniem.

Z kolei prokurator Wrzosek, która prowadziła przesłuchanie, zapowiedziała kroki prawne w stosunku do osób sugerujących, że zachodzi związek między nim a śmiercią Skrzypek. W związku z dużą liczbą gróźb kierowanych w stronę prokurator, otrzymała ona ochronę.

Śledztwo w sprawie śmierci Barbary Skrzypek prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Minister Bodnar zapowiedział dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zgonu, a także analizę zasadności decyzji prok. Wrzosek o odmowie udziału pełnomocnika w przesłuchaniu.

Śmierć Barbary Skrzypek. Opublikowano wyniki sekcji zwłok

Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga opublikowała wyniki sekcji zwłok Barbary Skrzypek. Wynika z nich, że przyczyną śmierci była niewydolność krążenia w przebiegu bardzo rozległego zawału tylnej ściany serca. Rzecznik prokuratury prok. Norbert A. Woliński wyjaśnił, że nie stwierdzono obrażeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na zgon.

Wskazał też, że zabezpieczono materiał biologiczny, który posłuży do dalszych badań. - Decyzję co do przeprowadzenia sekcji zwłok zawsze podejmuje prokurator i stanowisko stron, stanowisko osób najbliższych nie ma tutaj znaczenia - wyjaśnił w rozmowie z Polsat News prok. Woliński.

