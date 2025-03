Kaczyński grzmi pod prokuraturą. "Operacja przeciwko Polsce"

- Dziś mamy ciągle do czynienia z tym fatalnym biegiem wydarzeń, kolejnym bardzo ważnym punktem w operacji przeciw Polsce, operacji przeciw nam wszystkim - mówił w piątek przed prokuraturą prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na godz. 10 do gmachu wezwany został poseł PiS Mariusz Błaszczak, celem ogłoszenia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego.

W piątek Jarosław Kaczyński w towarzystwie polityków PiS pojawił przed budynkiem Prokuratury Wojskowej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. O godz. 10 były szef MON w rządzie Mateusza Morawieckiego (PiS), Mariusz Błaszczak, będzie zeznawać tam w charakterze podejrzanego. Chodzi o sprawę odtajnienia i opublikowania planów obronnych "Wisła".

ZOBACZ: Immunitety Kaczyńskiego, Mateckiego i Błaszczaka. Sejm zdecydował

- Już dziś zniszczono państwo prawa (...) Jedyną siłą, która może się temu przeciwstawić jest naród polski, Polacy ciągle mają prawa wyborcze. Mogą to uczynić już w najbliższym czasie, ale dziś ciągle mamy do czynienia z tym fatalnym biegiem wydarzeń. To, co dzisiaj się dzieje jest niczym innym jak kolejnym punktem operacji przeciw Polsce, przeciwko nam wszystkim, przeciwko narodowi, przeciwko bezpieczeństwu - oświadczył Kaczyński.

Jarosław Kaczyński przed prokuraturą. "Operacja przeciwko Polsce"

- Tu stoi człowiek, polityk, który szczególnie przysłużył się temu, by Polska miała armię. Ta sytuacja, która miała miejsce wcześniej, te 95 tys. żołnierzy, to w istocie był brak armii - mówił o Błaszczaku lider prawicowej opozycji. Ponadto, w świetle kamer, komplementował byłego ministra za jego rzekome zdolności organizacyjne oraz "ogromną energię" w realizacji "wielkiego planu", który miał umożliwić obronę polskich granic.

ZOBACZ: Prokurator Ewa Wrzosek z policyjną ochroną. W tle śmierć Barbary Skrzypek

Następnie prezes PiS stwierdził, że "mamy pierwszą ofiarę śmiertelną tych działań" i zaapelował, by pamiętać o Barbarze Skrzypek, jego wieloletniej współpracowniczce. Jak podkreślił, należy mieć na uwadze, iż "ta władza potrafi się posunąć bardzo daleko". Kobieta zmarła w minioną sobotę, w środę 12 marca była natomiast przesłuchiwana przez prok. Ewę Wrzosek ws. spółki Srebrna.

Według Kaczyńskiego przesłuchanie Błaszczaka "będzie kolejnym aktem łamania prawa". - Nie ma nawet najmniejszego punktu zaczepienia, najmniejszego pretekstu, by panu ministrowi Błaszczakowi stawiać jakiekolwiek zarzuty. Zrobił to, co do niego należało, jako do demokratycznego polityka. Po prostu ujawnił społeczeństwu plany tamtej strony, które były już zarchiwizowane. Miał pełne prawo je ujawnić, nie złamał żadnego przepisu - podkreślił szef PiS.

Mariusz Błaszczak wezwany do prokuratury. "Postawi mi zarzuty"

Przypomnijmy: 6 marca Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu Błaszczakowi, co otworzyło drogę dla prokuratury, by postawić mu zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z tym, że jako szef MON odtajnił w lipcu 2023 r. i publicznie ujawnił we wrześniu 2023 r. fragmenty Planu Użycia Sił Zbrojnych RP WARTA-00101.

ZOBACZ: Burza po słowach Błaszczaka o Tusku i Trumpie. "Pachną zdradą"

Jest to dokument z 2011 r., który dotyczy sposobu obrony przed ewentualnym atakiem Rosji. Błaszczak - powołując się na ten dokument - zarzucił wówczas politykom PO, że za czasów swoich rządów planowali w razie inwazji obronę państwa na linii Wisły i "oddanie napastnikowi połowy kraju".

"Dziś o 10:00 bodnarowska prokuratura postawi mi zarzuty za to, że odtajniłem plan pierwszego rządu Tuska ws. oddania połowy Polski bez walki. Panie Tusk, Panie Bodnar - bez wahania zrobiłbym to jeszcze raz. Miałem nie tylko prawo, ale i obowiązek. Dzięki temu Polacy znają prawdę o tym jaki los szykowaliście mieszkańcom Wschodniej Polski. Dzięki temu już nikt nigdy nie wróci do takich planów. Prawda zwycięży" - napisał w piątek w serwisie X były szef MON.

WIDEO: Zaskakujący gość na spotkaniu Trzaskowskiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn / Polsatnews.pl