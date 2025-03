Prokurator Ewa Wrzosek otrzymała ochronę i pozostaje w stałym kontakcie z policją. To pokłosie wniosku, jaki śledcza złożyła w związku z kierowanymi pod jej adresem groźbami karalnymi. Te pojawić się miały po tym, jak media obiegła informacja o śmierci Barbary Skrzypek. Współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego w ubiegłym tygodniu była przesłuchiwana przez prok. Wrzosek ws. spółki Srebrna.

O zapewnienie ochrony prokurator Ewa Wrzosek wystąpiła we wtorek 18 marca.



"Wystąpiłam drogą służbową z wnioskiem o zapewnienie ochrony z uwagi na niezliczoną liczbę kierowanych wobec mnie gróźb karalnych i nawoływania do popełnienia przestępstw na moją szkodę" - informowała wówczas w mediach społecznościowych.



W środę prokurator potwierdziła, że ochrona została jej przyznana i że pozostaje w stałym kontakcie z policją. W tej sprawie głos zabrał też szef MSWiA Tomasz Siemoniak, który miał rozmawiać o niej z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem.

Prok. Ewa Wrzosek otrzymała policyjną ochronę

Groźby pod adresem prok. Wrzosek miały zacząć spływać w weekend, kiedy to prezes Jarosław Kaczyński potwierdził w TV Republika wiadomość o śmierci jego wieloletniej współpracowniczki Barbary Skrzypek.

ZOBACZ: Śmierć Barbary Skrzypek. "Prezydent upolitycznia sprawę"



Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości do jej zgonu przyczyniła się warszawska prokuratura, która w ubiegłą środę przesłuchiwała Skrzypek ws. tzw. dwóch wież. Wskazują oni zwłaszcza na fakt, że prok. Wrzosek odmówiła pełnomocnikowi świadka udziału w przesłuchaniu, na co zezwala prawo, ale co miało wpłynąć na stan psychofizyczny przesłuchiwanej.



Jak wykazała sekcja zwłok, powodem śmierci Barbary Skrzypek był rozległy zawał. W tej sprawie postępowanie od poniedziałku prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Prokuratura odpiera zarzuty. W sprawę włącza się prezydent

Prok. Ewa Wrzosek odniosła się do sugestii polityków PiS podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

- Od środy nie mieliśmy żadnych informacji, żadnych skarg, żadnych wniosków, żadnej aktywności procesowej pełnomocnika pani Barbary Skrzypek, która by świadczyła o tym, że to przesłuchanie odbywało się w sposób taki, aby można było na nie złożyć chociażby skargę - mówiła.

ZOBACZ: Prezydent zwrócił się do premiera. Znamy treść pisma

Jak dodała, problemy zdrowotne Barbary Skrzypek miały być związane ze zdenerwowaniem oraz kłopotami ze wzrokiem.



- Zapewniłam, że jako prowadzący tą czynność dopełnię wszelkiej staranności, aby protokół został jej odczytany, aby mogła zgłaszać do niego różnego rodzaju ewentualne zastrzeżenia czy też poprawki - nadmieniła.

We wtorek z kolei prokuratura opublikowała protokół z przesłuchania zmarłej. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zwrócił się do premiera Donalda Tuska o wyjaśnienia ws. przesłuchania Barbary Skrzypek.