88-letni mężczyzna w połowie stycznia znalazł w sieci reklamę dotyczącą inwestycji w projekty koncernu paliwowego, które miały dawać pewny i bezpieczny zarobek.

Po wypełnieniu kwestionariusza do seniora zadzwonił mężczyzna przedstawiający się jako kierownik firmy inwestycyjnej, który poinformował go, że został wylosowany do udziału w inwestycjach.

Senior wplątany w grę oszustów

88-latek dostał specjalny numer klienta, ale żeby zacząć inwestować, musiał dokonać wpłaty tysiąca złotych. Po przelaniu pieniędzy z seniorem skontaktował się inny mężczyzna, który przedstawił się jako opiekun inwestycyjny.

Polecił mężczyźnie zainstalowanie na telefonie aplikacji potrzebnej do inwestowania. Po zalogowaniu się dzwoniący zaproponował seniorowi inwestowanie w metale szlachetne.

Aby zacząć, 88-latek musiał wpłacić 25 tysięcy złotych na konto wskazane przez "opiekuna". Po dokonaniu przelewu aplikacja pokazywała, że inwestycja od razu zaczęła przynosić zysk.

Wówczas padła kolejna propozycja - inwestycje w kryptowaluty. Wiązało się to jednak z większymi wpłatami. Zachęcony dobrym startem 88-latek sprzedał posiadane obligacje.

88-latek stracił ponad milion złotych

Oszuści przekonali go również, że aby uniknąć opłaty bankowej, lepiej będzie jak przekaże pieniądze osobiście. Senior oddał więc 120 tysięcy złotych mężczyźnie, który miał być kurierem i znał umówione hasło.

W kolejnych dniach mężczyzna przekazywał spakowane do reklamówek kolejne kwoty pieniędzy. Odbierali je kurierzy w umówionym miejscu, za każdym razem podając hasło.

Senior widząc w aplikacji, że jego inwestycje przynoszą zysk, chciał w końcu wypłacić pieniądze. Wtedy oszuści zażądali od niego wpłaty blisko 100 tysięcy złotych, które miały być potwierdzeniem tego, że nie dochodzi do prania brudnych pieniędzy.

W końcu o całej sprawie dowiedzieli się bliscy 88-latka, którzy uświadomili go, że padł ofiarą oszustwa. Sprawa została zgłoszona na policję, jednak było już na późno. Senior zamiast pomnożyć swoje oszczędności, stracił blisko 1 200 000 złotych.

