Ponad 300 tys. zł stracił 61-latek z Bydgoszczy, którego skusiła oferta inwestycji w kryptowaluty. Policja ostrzega, zwłaszcza osoby starsze, by uważnie analizowały oferty znalezione w internecie.

Kryptowaluty, które początkowo miały być bezpieczną i anonimową alternatywą dla tradycyjnych walut, stały się jednym z obszarów szczególnie narażonych na nadużycia. Brak wiedzy inwestorów oraz ich chęć szybkiego wzbogacenia się są często wykorzystywane przez oszustów. Należy zatem pamiętać, że inwestowanie wymaga dużej ostrożności.

Oszustwo na bydgoszczaninie

Na zysk z takiej inwestycji liczył 61-letni mieszkaniec Bydgoszczy, który finalnie stracił ponad 300 tys. zł. Oszuści nawiązali z nim kontakt przez internet w czerwcu ubiegłego roku. Jedna z osób podszywająca się za mieszkankę Anglii zaproponowała seniorowi możliwość inwestycji, twierdząc, że w zarządzaniu środkami pomoże jej krewna - rzekomo analityk finansowy.

Przez kilka miesięcy mężczyzna przesyłał środki na zagraniczne konta, sądząc, że lokuje pieniądze w zyskowne inwestycje. Dał się nawet namówić na zaciągnięcie pożyczki w tym celu. Gdy w końcu zgłosił chęć wypłaty środków, kontakt z osobami organizującymi "inwestycję" urwał się.

Przestępcy coraz częściej stosują socjotechnikę, czyli manipulowanie ludźmi, by uzyskać dostęp do ich poufnych danych. Mechanizm ten polega na zdobywaniu zaufania ofiary i nakłanianiu jej do podania informacji takich jak hasła, loginy czy dane bankowe.

Przykładem takich działań jest podszywanie się pod banki lub instytucje finansowe, gdzie oszuści kontaktują się telefonicznie lub mailowo, prosząc o potwierdzenie tożsamości. Eksperci ds. bezpieczeństwa podkreślają, że żaden bank ani firma oferująca usługi finansowe nie prosi klientów o podanie haseł czy innych poufnych danych.

Zachowanie czujności w kontaktach z nieznanymi osobami lub instytucjami to podstawa w ochronie przed tego typu zagrożeniami.

red. / polsatnews.pl