Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Ostrzeżenia obowiązują od czwartku do godziny 8 w sobotę 22 marca. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90 proc. Temperatura spadnie miejscami nawet do - 8 stopni Celsjusza.

IMGW wydaje ostrzeżenia. Przymrozki w całej Polsce

Ostrzeżenie pierwszego stopnia są najłagodniejsze i przewidują czynniki sprzyjające powstawaniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy chować uwagę i ostrożność, a także spodziewać się licznych utrudnień m.in. w ruchu drogowym.

"Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" - przekazuje IMGW.

Początek wiosny. Jest nowa pogoda

W czwartek południu i wieczorem niebo będzie bezchmurne, temperatura sięgnie od 0 st. C miejscami na wschodzie w rejonie podgórskim Karpat, 13st. C w centrum i do 16 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, na południu lokalnie porywisty.

W nocy pojawi się niewielkie zachmurzenie w północnej części kraju. Temperatura spadnie i wyniesie od -4 st. do 0 st. C. W obniżeniach podkarpackich miejscami spadek temperatury jest przewidywany nawet na - 8 st. C.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. W drugiej połowie dnia możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 10 st. C na północnym wschodzie, 14 st. C w centrum, do 17 st. C na krańcach zachodnich. Chłodniej będzie na wybrzeżu - tam termometry pokażą od 6 st. C do 9 st. C.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. W północno-wschodniej części kraju możliwe słabe i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od -3 st. C na południowym wschodzie, około 0 st. C w centrum, do 3 st. C na zachodzie i wybrzeżu. W obniżeniach podkarpackich spadek temperatury do -6 st. C.

W sobotę na południu Śląska i Małopolski możliwe słabe opady deszczu, a w szczytowych partiach gór deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wyniesie od 10 st. C na północy do 15 st. C na południu i zachodzie. Na wybrzeżu od od 6 st. C do 9 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h.

aba/pbi / polsatnews.pl