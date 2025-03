Rolnik z okolic Koszalina znalazł na swoim polu tajemniczego drona, do którego przyczepiony był przedmiot przypominający pocisk. O sprawie poinformowano służby. Jak się okazało dron, który prawdopodobnie należał do Fundacji Żelazny, nie posiada właściwości bojowych i nie stanowi zagrożenia.

Dron został znaleziony w czwartek po południu na polu w okolicy Strzekęcina (powiat koszaliński).

- Dyżurny koszalińskiej komendy otrzymał informację od rolnika, który wykonując prace na polu znalazł dziwne urządzenie. Policjanci na miejscu ujawnili przedmiot przypominający pocisk, który był zaczepiony na stelażu metalowym - powiedziała asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

ZOBACZ: Kolejny obiekt znaleziony w Wielkopolsce. "Niezły kawałek historii"

O znalezisku poinformowano prokuraturę i dalsze czynności prowadzone są pod jej nadzorem. Do sprawy odniósł się oficer prasowy 8. koszalińskiego pułku przeciwlotniczego mjr Michał Róg.

Tajemniczy dron na polu pod Koszalinem. Służby wyjaśniają

Według niego sprawa ma związek z ćwiczeniami pododdziałów tego pułku, które odbyły się w październiku 2024 roku. Wzięli w nich również udział członkowie Fundacji Żelazny. - Jest to organizacja proobronna, z którą od około roku prowadzimy wspólne szkolenia - poinformował mjr Michał Róg.

Zapewnił, że odnaleziony na polu dron nie stanowi zagrożenia. - Ten odnaleziony dron nie należy do nas, a do wspomnianej fundacji. Jest on prywatny, nie posiada właściwości bojowych, ale miał jak najbardziej odzwierciedlać realną płaszczyznę, dlatego posiadał powieszoną makietę gabarytowo-wagową - wyjaśnił.

ZOBACZ: Szczątki Falcon 9 pod Poznaniem. SpaceX zabiera głos

- W pewnym momencie operator cywilny stracił łączność z tym dronem, a w październiku uwarunkowania terenowe i pogodowe nie pozwoliły wówczas na jego odnalezienie - dodał.

WIDEO: Awantura o głosowanie w europarlamencie. Polityk grzmi o "nieudacznikach z Brukseli" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ sgo / PAP/Polsatnews.pl