- Dzisiaj ok. godz. 11:00 na skraju lasu w miejscowości Sędziny znaleziono czarny element, jest to zbiornik podobny do tych, które zostały znalezione już wcześniej - poinformowała w rozmowie z Polsat News mł. asp. Karolina Grześkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

Jak wskazała przedstawicielka policji, na obiekt natrafiła przypadkowa osoba. Na miejsce skierowane zostały służby, które zabezpieczają teren. Rzeczniczka przyznała, że zdarza się, że w miejscu, w którym dokonano znaleziska, mieszkańcy udają się na spacery.

Kolejny obiekt znaleziony w Wielkopolsce. "Niezły kawałek historii"

Jednym z pierwszych, którzy poinformowali o nowym odkryciu policji był Łukasz Kukliński. Informacje pojawiły się na jego stronie na Facebooku "Wielkopolski Łowca Burz".

- Jest to zdecydowanie niecodzienna sytuacja, dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że te elementy w ogóle dotarły do Ziemi. Możemy powiedzieć, że jest to niezły kawałek historii, która się właśnie pisze na naszych oczach - przekonywał w rozmowie z Polsat News.

Pasjonat przyznał, że mamy niemal pewność, że obiekt jest fragmentem rakiety Falcon-9. - Ten drugi etap tej rakiety posiadał cztery takie zbiorniki, więc zdaje się, że formalnością jest, by potwierdzić, że ten zbiornik to jest kolejny element Falcona - powiedział.

Popularyzator astronomii uspokaja: To wszystko spadło w tym samym czasie

Popularyzator astronomii Karol Wójcicki ("Z głową w gwiazdach") stwierdził, że przechodzenie tego rodzaju elementów przez atmosferę jest niezwykle rzadkim zjawiskiem. Wskazał jednakowoż, że kolejne doniesienia o znaleziskach nie oznaczają, że wciąż jesteśmy zagrożeni spadającymi z nieba obiektami.

- Należałoby tu jednak uspokoić, bo co chwilę media informują, że kolejne elementy zostają odnalezione. To nie znaczy, że kolejne co chwila spadają. To wszystko spadło dokładnie w tym samym momencie, ok. 4:45 w czwartkowy poranek - powiedział.

Wójcicki przyznał, że podejrzewa, że w najbliższych dniach pojawią się informacje o kilku kolejnych podobnych elementach, które odnajdą się na terenie Wielkopolski.

Kujawsko-pomorskie. Niezidentyfikowany obiekt w stawie?

Tymczasem właściciel jednej z posesji w Lutowie w gminie Sępólno Krajeńskie zgłosił, że niezidentyfikowany obiekt znalazł się również w należącym do niego stawie. Na miejsce wysłano policję i straż pożarną. Służby mają zbadać znalezisko.

- Trochę powątpiewam w te informacje dlatego, że to miejsce jest mocno oddalone od osi przelotu tej rakiety, więc bardzo ciekawe, co tam zostanie znalezione w tym stawie, natomiast proszę zwrócić uwagę, że wszystkie elementy zostały do tej pory znalezione w jednym regionie - wskazał Karol Wójcicki.